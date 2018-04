STVV blijft in de running voor groepswinst na zege op het veld van Beerschot Wilrijk Kristof De Cnodder

18 april 2018

22u35

Bron: Eigen berichtgeving 3 Belgisch Voetbal Na een relatief simpele 1-3-zege op het veld van Beerschot-Wilrijk blijft Sint-Truiden volop in de running voor de eerste plaats in poule B van play-off 2. Beerschot scoorde te laat tegen om de Limburgers echt te verontrusten en wacht na vier speeldagen nog steeds op zijn eerste zege.

STVV voetbalde de eerste kansjes van de wedstrijd bij mekaar via De Petter, De Sart en Akpom. In minuut 22 opende Bezus ook de score voor de bezoekers. Beerschotdoelman Romo stond perplex bij een mooi gebrosseerde vrije trap van de Oekraïner. Op het tempo van play-off 2 is Bezus trouwens een prima speler.

Na die opdoffer herstelde de thuisploeg het evenwicht en nam ze zelfs het initiatief over. Dat leidde tot mogelijkheden voor Mbombo en Losada, die voor het eerst in de play-offs aan spelen toe kwam. Net op het moment dat Beerschot stilaan aanspraak mocht maken op de gelijkmaker, maakte Sint-Truiden er 0-2 van. Chuba Akpom versierde een penalty en trapte hem vervolgens zelf binnen.

Meteen leek de wedstijd gespeeld. Maar omdat De Sart en Bezus nalieten om de score verder op te drijven en Van Hyfte vijf minuten voor tijd tegen prikte werd het alsnog even spannend. In blessuretijd nam invaller Gueye alle resterende twijfel weg.

De Kanaries, met Roman Bezus in een hoofdrol, wonnen verdiend op het Kiel. “Dit is een overwinning voor onszelf, maar zeker ook voor de coach, de hele staf, de supporters en Ayala die gisteren vader werd”, reageerde de Oekräiner achteraf.

De hele heisa over het al dan niet aanblijven van De Roeck is bij een aantal spelers van STVV in het verkeerde keelgat geschoten. “Het is niet fijn om horen en het heeft ons pijn gedaan”, hoorden we van diverse spelers binnen de groep. “Die onzekerheid knaagt. Niet alleen aan hem, maar ook aan ons. Niemand weet waar hij aan toe is.”

Roman Bezus sprak acheraf van een overwinning voor de coach. “Vandaar dat ik bij het doelpunt onmiddellijk naar hem toe liep, iets wat ik nog nooit eerder in mijn carrière deed. Ja, het zit me hoog dat onze club in een aantal media wordt geviseerd. Elke dag wordt er wel onrust gestookt. Vandaar ook deze reactie van het team op het veld. We wilden tonen dat we er nog altijd staan en dat we ons door niets of niemand van de kook laten brengen. Dit is een overwinning voor de coach, staf en de spelers.”

Over de match zelf was Bezus kort en bondig. “We speelden misschien wel onze slimste match, kropen terug wanneer het moest en kwamen eruit als het kon. Zo verspeelden we in tegenstelling tot onze tegenstrever niet teveel energie. Alleen zonde dat we niet sneller dat derde doelpunt maken. Daardoor konden zij nog terugkomen tot 1-2 en werd het zowaar nog spannend. Maar eind goed, alles goed. We komen nu op één puntje van Lokeren en gaan volop voor winst in play-off 2. Alleen zo kunnen we iedereen van antwoord dienen.” (FKS)