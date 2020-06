Studie wijst nettoverlies van meer dan 90 miljoen euro aan: “Het gaat niet goed met het Belgisch voetbal” Niels Vleminckx

03 juni 2020

11u41 4 Jupiler Pro League Een studie van Deloitte toont aan dat de financiële toestand van het Belgisch voetbal vorig jaar achteruitgegaan is. In het seizoen 2018-19 vielen vooral de transferinkomsten in. Dat resulteerde in een nettoverlies van meer dan 90 miljoen euro.

Spelerstransfers vormen een ander belangrijk aspect in de rendabiliteit van een club. De nettoboekwaarde van het transferresultaat, die de verkoop en aankoop van spelers in rekening neemt, afschrijvingen van spelers en de makelaarscommissies, zakte van €73,3 miljoen in 2017/18 tot €22,4 miljoen in 2018/19.

Slechts vijf clubs maakten winst. Maar over het algemeen boekte het Belgisch voetbal een recordverlies van meer dan 90 miljoen euro. “Die cijfers wijzen erop dat het niet zo goed gaat met het Belgisch voetbal", zegt Deloitte-onderzoeker Sam Sluismans.

Hij wijst erop dat inzetten op de jeugd de oplossing kan zijn. “Betere jongeren zorgen voor hogere uitgaande transfers. De Belgische clubs hebben dubbel zoveel geïnvesteerd in de jeugdopleiding dan wettelijk verplicht - dat is een goed teken."

