Stroompanne belet Union niet om Tubeke te vloeren en zich op plaats twee in Proximus League te nestelen

21 september 2018

23u14

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Union Sint-Gillis heeft de zevende speeldag in de Proximus League afgetrapt met een 0-2-overwinning op het veld van Tubeke. De partij duurde iets langer dan gebruikelijk, omdat het licht in het Leburtonstadion uitgevallen was.

Tubeke en Union maakten er een aangename eerste helft van, maar de brilscore raakte in de eerste helft niet van het scorebord. Na de pauze braken de Brusselaars wel de ban. Faïz Selemani (54.) werkte de 0-1 door de benen van doelman Defourny binnen.

Meteen daarop werden alle spelers de kleedkamers ingestuurd. Door een stroompanne viel de veldverlichting uit, waardoor het pikdonker was in het Leburtonstadion. Na twintig minuten was het technisch probleem opgelost en kon de wedstrijd hernomen worden. Ook na het oponthoud deelde Union de lakens uit. Met een rake kopbal zette topschutter Niakaté (78.) de 0-2 eindstand op het scorebord. Voor de Franse aanvaller is het al zijn achtste treffer dit seizoen.

Dankzij de zege rukt Union op naar de tweede plaats met 10 punten, ofwel drie minder dan leider Westerlo. De Kemphanen kunnen zondag mits een zege op KV Mechelen een gooi doen naar de eersteperiodetitel. Morgen staan Beerschot Wilrijk-Lommel en OH Leuven-Roeselare op het menu.

