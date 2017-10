Strijd om periodetitel in 1B weer helemaal open: Cercle dient Beerschot eerste nederlaag toe Kristof De Cnodder

23u17 8 BELGA Belgisch Voetbal In eerste klasse B is leider Beerschot-Wilrijk tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Cercle Brugge klopte de Antwerpenaars in eigen huis met 0-3 en gooit zo de strijd om de eerste periodetitel helemaal open. Cercle nadert tot op drie punten van Beerschot. Ook OHL doet weer volop mee als het morgen Westerlo klopt.

Het moet zijn dat het doelpuntenfestival van onze Rode Duivels in Bosnië inspirerend werkte, want Beerschot en Cercle besloten om de studieronde over te slaan. Binnen de twee minuten lag er al een bal in het mandje. Na een kort genomen vrije trap bereikte Cercles linkback Vanbelle zijn ploegmaat Omolo en die kopte via Beerschotter Van den Bergh binnen. Het antwoord van de thuisploeg kwam er vrijwel meteen. De Braziliaan Octavio trapte vanuit een schuine hoek via doelman Nardi op de paal.



De vlam schoot dus snel in de pan op het Kiel, maar het directe vervolg was minder spectaculair. Er was weliswaar beleving en strijd, maar veel grote kansen vielen er voor de pauze niet meer te noteren. Dat kwam mede omdat Cercle regelmatig uitpakte met irritante fouten om het spel te vertragen. Binnen de 25 minuten verzamelden de Bruggelingen zo drie gele kaarten, maar hun organisatie stond intussen wel als een huis.

Meer nog, bij een scherpe tegenprik maakte Cercle er rond het half uur zelfs 0-2 van. Dylan De Belder - vorig seizoen bij Lierse nog topschutter in 1B - was de afwerker van dienst. Opmerkelijk: voor De Belder was het nog maar zijn eerste doelpunt in de lopende competitie. Het was duidelijk dat het niet het avondje van Beerschot zou worden, zeker toen kort voor rust ref Delferière bezoeker Taravel zijn tweede geel vergat te geven en Dom van dichtbij vergat binnen te koppen.



Bij de start van de tweede helft bracht Beerschotcoach met Jimmy Hoffer een extra spits. Het scenario dat volgde was voorspelbaar: de Mannekens ontwikkelden druk, terwijl de Vereniging op de counter loerde. Bij één van die tegenprikken liet Omolo Beerschot nog in leven, maar twintig minuten voor tijd kende Tormin minder genade. De flankspeler maakte er 0-3 van en meteen mochten de boeken dicht.



Slotsom: Beerschot oogstte bij zijn aanhang wel applaus voor de inzet, maar bleef met lege handen achter. Cercle, van zijn kant, bezorgde zichzelf een levenslijn. Met nog vier speeldagen te gaan in de eerste periode blijft alles mogelijk voor de satellietclub van het Franse AS Monaco. Drie punten achterstand is allerminst onoverbrugbaar. Ook OH Leuven kan zich morgen opnieuw in de debatten mengen. Als OHL Westerlo opzij zet, staat men nog slechts op twee punten van de eerste plaats.

Opstellingen

Beerschot-Wilrijk: Romo, Prychynenko, Swinkels, Van den Bergh, François, Van Hyfte, Maes, Dom (83' Boulaouali), Octavio (46' Hoffer), Losada, Placca.



Cercle Brugge: Nardi, Palun, Lambot, Taravel, Vanbelle, Vincent, Omolo, Tormin (88' Robail), Mercier (71' Kone), Crysan (79' Buyl), De Belder.



Doelpunten: 2' Van den Bergh (0-1, owngoal), 29' De Belder (0-2), 69' Tormin (0-3).



Geel: Vincent, Vanbelle, Taravel, Dom, Palun, Maes.



Ref: Delferière



Toeschouwers: 6 985

