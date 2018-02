Stoppen is een reële optie voor Deschacht, die gesprek wil met Coucke Pieter-Jan Calcoen

16 februari 2018

06u36 197 Belgisch Voetbal Stoppen is een reële optie. Nadat Hein Vanhaezebrouck Olivier Deschacht (37) naar de B-kern verwees, overweegt de verdediger per direct een einde aan zijn carrière te maken. Alleen wil hij eerst een gesprek met nieuwe sterke man Marc Coucke.

Nog minstens twee weken dus moet Deschacht, wiens contract over vier maanden afloopt, op zijn tanden bijten. Gisteren tekende hij alvast niet present op Neerpede. Het clubicoon meldde zich ziek, met briefje van zijn huisdokter, voor de training bij de beloften van Emilio Ferrera. Deschacht sliep de voorbije nachten slecht als gevolg van de hectiek en voelde zich slap, maar in de entourage van de speler valt te horen dat hij voorlopig te weinig veerkracht heeft om met de jongeren op een oefenveld te staan.

Nog dit: coach Vanhaezebrouck wilde geen vragen beantwoorden over Deschacht. Hij las een verklaring voor. "De situatie belemmerde ons om op een normale manier te functioneren", klonk het. "Dit móest gebeuren, na overleg met het bestuur en de spelers." Navraag leert ons dat Vanhaezebrouck inderdaad in de kleedkamer zijn oor te luisteren legde over zijn keuze om Deschacht te degraderen, maar dat niemand - uit eigenbelang - het durfde op te nemen voor de verdediger. Nochtans is niet iedereen in de vestiaire ervan overtuigd dat het zonder Deschacht béter zal lopen.