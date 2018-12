Stijve hark moet arbitrage opkuisen: ex-topref van de Premier League wil als adviseur van Belgische scheidsrechters schoon schip maken Niels Vleminckx

06 december 2018

09u03 0 Belgisch Voetbal Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, stelt David Elleray (64) aan als adviseur van de arbitrage. Een Britse ex-topref, schoolmeester en stijve hark. In deze tijden meer een voor- dan een nadeel.

Peter Bossaert had het zich voorgenomen. Hij moest en zou een naam met internationale weerklank vinden om de arbitrage mee op te kuisen en op niveau te brengen. Met David Elleray vond hij die ook. “Zonder meer een topexpert”, aldus Bossaert. Ellerays cv: topref in de jaren 90 in de Premier League, werkte na zijn carrière als adviseur voor de Britse bond, de UEFA en de FIFA, en mocht zich sinds 2016 technisch adviseur noemen van de IFAB, het orgaan dat instaat voor de regels van het voetbal over de hele wereld.

Elleray is een naam over het Kanaal. Ook - misschien wel vooral - omdat hij tijdens zijn actieve scheidsrechterscarrière een vreemde eend in de bijt was. Het ruige Engelse voetbalmilieu, met spuwende voetballers op het veld, tierende coaches aan de zijlijn en dronken hooligans op de tribunes stond in schril contrast met zijn persoonlijkheid. Een deftige geograaf die zijn scheidsrechtersbestaan combineerde met een job als directeur van Harrow, één van de meest prestigieuze gemeenschapsscholen van het Verenigd Koninkrijk.

“Mijn job in de school voelde aan als de beste baan ter wereld”, zei Elleray. “Veel van de facetten die je in een klas ziet, komen terug op het veld. Wie zijn de leiders, wie de volgers, wie de amokmakers die de rest kunnen meesleuren?”

Baken van objectiviteit

Door zijn beschaafde taalgebruik op het veld kreeg de Brit ook snel een reputatie. Zijn collega-refs noemden hem plagend ‘Lord Elleray’. “Ze vonden dat ik ‘posh’ klonk, een rijkeluisaccent had, en dat dat me nergens zou brengen in mijn carrière. Dat heeft me lang achtervolgd. Maar ik moest geen ruwe tong hebben om het respect te krijgen van de spelers. Het draait om hoe je fluit.”

Elleray hield vol in zijn statige gedrag en plukte daar in de loop van de jaren de vruchten van. De perceptie van de stijve schoolmeester blijft. Maar de Brit wordt wel gezien als een baken van objectiviteit. Een grote troef voor Peter Bossaert in zijn zoektocht naar een voetbalbond met scheiding der machten. “Elleray zal een analyse maken van onze arbitrage. En hij zal samen met de bond een masterplan ontwikkelen, gericht op het herstel van het vertrouwen op korte termijn en het verbeteren van de werking van de arbitrage op langere termijn.”