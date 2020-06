Stijn Wuytens kreeg lucratievere aanbiedingen, maar stapt in Lommels verhaal: “Passie laat zich niet vertalen in dollars” Luc Dujourie

26 juni 2020

17u15 0 Belgisch voetbal Groot nieuws bij Lommel SK waar na enkele bange maanden en een oorverdovende windstilte een eerste transfer aan de pers werd voorgesteld. En wat voor één: streekjongen Stijn Wuytens (30) brengt een pak ervaring, een huizenhoge (Nederlandse) reputatie en een regionaal visitekaartje naar de Gestelsedijk mee.

Was het de deugddoende koelte van het Lommelse stadhuis, opluchting na een moeilijke periode of gewoon een blije kennismaking met het 'nieuwe' Lommel SK? Feit is dat de nieuwe sterkhouder verwelkomd werd door nogal wat lachende gezichten. Het was nochtans even wachten op de eerste stappen van de City Football Group op Belgische bodem. Vandaag is het zo ver: de intocht van de man uit Pelt (afkomstig uit Hechtel-Eksel) baart opzien van Amsterdam tot het broeierige Noord-Limburg.

Ik kon elders meer verdienen, maar het hele plaatje moest kloppen Stijn Wuytens

De verdediger die bijna zijn hele carrière over Nederlandse velden holde bij clubs als PSV, Willem II en De Graafschap pakte enkele maanden terug bijna de titel met AZ Alkmaar en verraste vriend en vijand door zijn verblijf niet te verlengen. Opmerkelijk, zeker toen bleek dat Lommel de verdediger kon wegkapen voor de neus van een hele rist geïnteresseerden zoals KV Mechelen.

Cirkel

Heimwee naar de gezonde lucht van Noord-Limburg? Wuytens: "Na vier seizoenen bij AZ en een bijna-kampioenenjaar was ik toe aan iets anders. Zeker is dat ik elders meer kon verdienen, maar het hele plaatje moest kloppen. Ik was meteen mee in het Lommelse verhaal: een nieuwe wind, meer mogelijkheden na de overname door City en een vijfjarig contract dat meteen de brug slaat naar mijn toekomst. Wat het wordt? Trainer of iets anders, ik blijf graag in het voetbal en zie hier de buitenkans om één en ander aan elkaar te koppelen."

Op één juli mag Lommel dan wel aan een nieuw leven beginnen, de lat mag dankzij de inbreng van de City-groep een stuk hoger maar wij blijven een club voor mensen van hier TD Ronny Van Geneugden

Bovendien, Wuytens kwam in zijn lange carrière nooit echt in beeld bij de Belgische liefhebbers. "Klopt helemaal. Ik probeerde dat bij Germinal Beerschot maar zoals bekend ging dat fout door blessurelast en het faillissement van de club. Deze club wil absoluut naar eerste klasse en dat zou pas een jongensdroom zijn. Stel je maar voor dat het kleine ventje dat hier met grote ogen naar Lommel-KRC Genk kwam kijken zoveel jaren later zijn steentje mag bijdragen tot een hier zo lang gekoesterde ambitie. Dan zou mijn Lommelse cirkel pas echt rond zijn. Dat soort passie laat zich niet vertalen in cijfers en dollars, zeker niet als ze uit één of ander exotisch oord komen...”

Ambitieuze project

Een schot in de roos of een statement? Een boodschap die de supporters vertelt dat groen-wit ondanks de nieuwe, Engelse wind geen etalageclub annex kweekvijver wordt voor een mondiale grootmacht. TD Ronny Van Geneugden: " Wat Stijn betreft gaf wederzijds geloof de doorslag. Wij geloven in zijn capaciteiten, hij in ons ambitieuze project. Dat wij vandaag mogen uitpakken met een jongen uit de regio is bovendien een signaal. Op één juli mag Lommel dan wel aan een nieuw leven beginnen, de lat mag dankzij de inbreng van de City-groep een stuk hoger maar wij blijven een club voor mensen van hier."

Mooie woorden die de volgende dagen ook zullen blijken uit het vervolg. Lommel kijkt uit naar de voor begin volgende week verwachte komst van een nieuwe trainer en de echte start van het nieuwe seizoen. De zestien contractspelers van vandaag zullen worden aangevuld met een tiental voornamelijk jeugdige krachten, de bagage richting profleven zal op en naast het veld worden aangereikt door ervaren sterkhouders als Wuytens, Neven en Hendrickx. Of waarom eerstdaags ook Robin Henkens een verlengd verblijf zal aankondigen.

Stijn Wuytens werd vandaag voorgesteld aan de pers.

