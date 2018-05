Stijn Vreven is de opvolger van Marc Brys bij 1B-club Beerschot-Wilrijk MVS

24 mei 2018

18u35 21 Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk heeft een opvolger gevonden voor Marc Brys. De Antwerpse 1B-club gaat in zee met Stijn Vreven. De 44-jarige Limburger nam recent afscheid van NAC Breda, waarmee hij afgelopen seizoen in de Eredivisie actief was. Vreven ondertekende op het Kiel een contract voor twee seizoenen.

Ook ex-STVV-trainer Jonas De Roeck was de jongste dagen nadrukkelijk in beeld, maar de 44-jarige Vreven zou de voorkeur krijgen omdat hij meer ervaring heeft. Het afgelopen anderhalf jaar was hij actief bij het Nederlandse NAC Breda, maar daar stapte hij onlangs op omwille van 'een verschil in visie met het bestuur'. Voordien was de tweevoudige international ook al trainer bij Waasland-Beveren en Lommel.

Op het Kiel maken ze ook werk van de rest van de technische staf - afscheidnemend coach Marc Brys neemt zijn assistenten Charaï, Verbist en Van Lancker mee naar Sint-Truiden. Will Still, die kort voor het faillissement opstapte bij Lierse, wordt wellicht Beerschots T2. Patrick Nys krijgt dan weer de keepers onder zijn hoede, ook hij is vrij na het faillissement van Lierse.