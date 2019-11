Stijn Vreven is de opvolger van Glen De Boeck als trainer van Sporting Lokeren MVS/TLB

19 november 2019

19u48 0 Belgisch voetbal Stijn Vreven (46) wordt de nieuwe trainer van Sporting Lokeren. Bij de club uit 1B volgt hij Glen De Boeck op, die vorige zondag ontslagen werd. Vreven, een maand geleden zelf ontslagen bij Beerschot, ondertekende op Daknam een contract tot het einde van het seizoen. Er werd ook een optie tot verlenging voorzien.

Lokeren begon vorige week met een 0-1-nederlaag tegen Lokeren aan de tweede periode in 1B. Die match werd dus de zwanenzang van Glen De Boeck, die zondag vóór zijn ontslag nog een opgemerkte speech (zie video onder) gaf op de boekvoorstelling van Lokeren-voorzitter Louis de Vries. De Waaslanders bleven onder De Boeck ver onder de verwachtingen. Jelle Van Damme en zijn ploegmaats werden pas zesde in de eerste periode in 1B, op vijftien punten van periodekampioen OH Leuven. Aan Vreven om de trein weer op de rails te krijgen. De voormalige verdediger was voorheen aan de slag bij onder meer Beerschot, Waasland-Beveren en NAC Breda.