Stijn Vreven bij voorstelling als nieuwe coach van Lokeren: “Zit hier met mixed feelings” MVS

20 november 2019

13u05 0 Sporting Lokeren Zonet werd Stijn Vreven voorgesteld als nieuwe coach van Sporting Lokeren. We geven de Limburger meteen het woord.

“Ik zit hier met mixed feelings. Enerzijds omdat er met Glen De Boeck opnieuw een collega gesneuveld is. Ik weet wat het doet met een coach. Het gebeurt en zal gebeuren met elke coach. Ik heb de match tegen Lommel ook gezien, en er viel Glen helemaal niets te verwijten in die match. Zoals je ook al schreef: hij kon hem er moeilijk zelf in trappen. Maar dat is voetbal. Komen en gaan is ons lot. Daar moeten we mee om proberen gaan. Ik ga dus zeker al het goede wat Glen hier heeft neergezet gebruiken, en dat aanvullen met mijn eigen accenten en persoonlijkheid.”

“Anderzijds ben ik ook trots dat ik bij een club als Lokeren mag werken. Het is een grote club, een grote naam in het Belgisch voetbal, met een grote historie. De realiteit is echter dat ze in 1B spelen, op niet zo’n benijdenswaardige positie bovendien. Maar het kan snel gaan, ik ken de ploegen, sommigen zelfs te goed, want we spelen vaak tegen elkaar.”

Twee handen om te klappen

“Vroeger zou ik gezegd hebben dat we heel hard gaan werken en met passie spelen en een lap op geven. Maar ondertussen ben ik iets meer ervaren en heb ik mezelf ontwikkeld. Nu zeg ik: om te klappen heb je twee handen nodig. De ene hand is workload, professionalisme, discipline. Da’s logisch dat je dat heb als topsporter. De andere hand is het tactische, het voetbaltechnische. Daarin heb ik me door de jaren heel goed ontwikkeld. Ik heb een duidelijke filosofie, wil spelers en ploeg beter maken en daar ga ik onmiddellijk mee aan de slag. Ik geloof echt dat we dit seizoen nog iets kunnen neerzetten.”