Stijn Vreven baalt na gemiste titel: “Voor de club is dit een drama” Kristof De Cnodder

16 maart 2019

20u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Bij Beerschot-Wilrijk likken ze hun wonden na de gemiste promotiekans. “Voor de club is dit een drama, want het is al het tweede jaar op een rij dat Beerschot er héél dicht bij kwam”, vertelt trainer Stijn Vreven.

We mogen trots zijn op onze finales en op ons seizoen in het geheel, al besef ik dat onze supporters daar niks aan hebben”, zei Beerschots trainer Stijn Vreven na het verlies van de titel in 1B. “Er is geen verschil tussen Mechelen en wij, maar zij trokken het wel over de streep. Natuurlijk komt dit keihard aan. Voor de club is dit een drama, want het is al het tweede jaar op een rij dat Beerschot er héél dicht bij kwam. Dat we straks misschien alsnog kunnen stijgen via de ‘groene tafel’? Ach, ik ben een voetbalcoach en focus me enkele op het sportieve. Op extrasportieve zaken heb ik toch geen vat. Wat ik vond van de rode kaart voor Noubissi? Het was een hele domme actie, maar ik ga die jongen niet afkraken. In deze competitie is hij ook vaak belangrijk voor ons geweest.”

Van Hyfte: “KVM had schrik van ons”

“Mechelen had in de finales schrik van ons”, stelde Beerschots kapitein Tom Van Hyfte vast. “Zelfs toen wij met tien stonden, durfden ze niet echt voluit spelen. Maar of ze nu verdiend wonnen of niet: het maakt allemaal niet uit. Ik kan hier uren staan babbelen, het gaat niks meer aan de zaak veranderen. We kunnen trots zijn op ons seizoen. Het is alleen jammer dat de bekroning voor het tweede opeenvolgende jaar uitblijft. Met de zaak ‘Propere Handen’ waren wij als spelersgroep nooit bezig. We wilden de klus op het veld klaren en dat is mislukt.”

Vanzeir: “Liever met 3-0 verloren”

Dante Vanzeir scoorde van op de stip en leek voor Beerschot de poort naar 1A open te beuken. Op het einde bleek de goal dan toch niet van belang. “Met tien tegen elf hebben we getoond dat we fysiek heel sterk staan en dat we als groep uitstekend aan mekaar hangen”, vertelde de van Racing Genk gehuurde spits. “Het zat er zeker in, maar dan viel twee minuten voor tijd toch die 2-1. Dat die beslissende goal er zo laat kwam, maakt de nederlaag alleen maar extra pijnlijk. Eigenlijk had ik dan liever met 3-0 verloren. Ondanks het verlies hebben we getoond dat ook wij in 1A ons mannetje zouden kunnen staan. Nu is het hopen dat we via een andere weg alsnog mogen promoveren.”