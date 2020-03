Stijn Stijnen en Patro Eisden halen transfervrije François Kompany in huis



08 maart 2020

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Patro Eisden, momenteel vijfde in de eerste amateurdivisie, heeft François Kompany aangetrokken. De dertigjarige Kompany, de jongere broer van Rode Duivel en huidig Anderlecht-verdediger Vincent Kompany, ondertekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Kompany zat sinds zijn vertrek vorige zomer bij 1B-club Roeselare zonder ploeg.

“François was door omstandigheden een vrije speler en heeft vorige week ook al mee getraind”, legde Patro-coach Stijn Stijnen uit. “François brengt zijn ervaring mee. Zowel voor de club als de speler is deze samenwerking een win-winsituatie. François zal in eerste instantie tot eind dit seizoen verbonden zijn aan Patro Eisden. Na het seizoen evalueren we samen en kijken we of we langer samen verder gaan.”

François Kompany kreeg het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij KV Mechelen. Nadien volgden passages bij de Engelse vierdeklasser Macclesfield Town en in ons land bij tweedeklassers RWDM Brussels, Sint-Niklaas, Eendracht Aalst, Seraing en Roeselare. Vorig najaar testte hij zonder succes bij 1B-club Beerschot. Hij speelde in september ook nog mee in de afscheidswedstrijd van zijn broer bij Manchester City.