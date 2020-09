Steven Defour traint vanaf morgen mee bij KV Mechelen ABD

28 september 2020

13u36 10 Belgisch voetbal Opvallende nieuwkomer vanaf morgen op de Mechelse trainingsvelden. Steven Defour (32) zal aansluiten bij KV Mechelen op training. Zo kan de middenvelder, die nog op zoek is naar een nieuwe club, zijn conditie op peil houden.

Defour stelde de vraag zelf aan de club, die er na overleg met de sportieve staf mee instemde. “Deze vraag van een voormalig jeugdspeler van dat kaliber kunnen wij niet weigeren dus we heten hem welkom op de jeugdvelden waar het voor hem allemaal begon. Er is op dit moment absoluut geen sprake van contractonderhandelingen”, benadrukken ze in Mechelen.

Defour is sinds afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe werkgever nadat zijn contract bij Antwerp niet werd verlengd. Hij geniet concrete interesse uit Turkije, maar tot een deal kwam het nog niet. In dat opzicht is dit een cruciale week, want de Turkse transfermarkt sluit ook voor transfervrije spelers op 5 oktober. In afwachting traint Defour nu mee bij Malinwa, zijn jeugdclub waar hij zijn profcarrière graag zou afsluiten, zo heeft hij altijd gezegd.

