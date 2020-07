Sterke mannen Genk, Antwerp en Charleroi na bekendmaking kalender: “Hoop dat we al in augustus ons stadion vol krijgen” JBE/XC

08 juli 2020

15u55 1 Belgisch voetbal Erik Gerits, Mehdi Bayat en Sven Jacques hopen zo snel mogelijk voor een vol huis te kunnen spelen. Dat vertelden de sterke mannen van Racing Genk, Charleroi en Antwerp na de bekendmaking van de kalender.

De Nationale Veiligheidsraad zette vorige maand het licht op groen om vanaf augustus minstens 800 en mogelijk meer voetbalfans (mits toestemming) in de stadions toe te laten. Begin augustus is er de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp en de terugwedstrijd in de promotiefinale tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot. Nadien hervat de Jupiler Pro League op 8 augustus. En de kalender daarvan werd vandaag bekendgemaakt.

Gerits: “Twee topmatchen zonder volledig publiek spelen, is toch een handicap”

“We hopen zo snel mogelijk met een volledig publiek te mogen spelen", vertelde Erik Gerits, algemeen directeur van Racing Genk. “We ontvangen Antwerp op speeldag 2 en Standard op speeldag 4. Als je die twee topmatchen zonder een volledig publiek moet spelen, is dat toch een handicap. Zeker als je later op verplaatsing tegen die teams mét publiek moet spelen. Het kon dus beter voor ons.”



Bayat: “Tevreden met openingsmatch tegen Club”

Charleroi opent het seizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen Club Brugge. Mehdi Bayat, de sterke man bij de Carolo’s, is daar tevreden mee. “Het wordt een match tussen de nummer één en drie van het afgelopen seizoen. Of dat mét supporters hoort? Dat is de vraag die iedereen zich stelt. Sportief gezien wil ik het liefst zonder publiek spelen tegen Club. Maar het is ook goed om ginder te verliezen mét publiek, want dat zou betekenen dat het coronavirus toch achter ons ligt en we fans mogen toelaten in de stadions.”



Jacques: “Hoop dat we al in augustus ons stadion vol krijgen”

Antwerp heeft een loodzwaar programma in augustus. The Great Old treft na de bekerfinale tegen Club meteen Gent, Genk en Charleroi in de competitie. “Dat wordt zeer pittig", zegt sportief manager Sven Jacques. “Op papier lijkt dat heel zwaar, maar in de praktijk is het vrij simpel: in het voetbal heb je soms wat je wil en soms wat je niet wil. Je moet proberen om elke wedstrijd te winnen. Wellicht gaan onze supporters in augustus niet voltallig aanwezig zijn. Maar ik hoop dat het toch kan dat we al onze fans in het stadion krijgen. Of dat in augustus kan? Ik ben geen viroloog. Het wordt afwachten.”



