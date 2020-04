Stemming over stopzetten voetbalcompetitie uitgesteld naar Algemene Vergadering van 4 mei Redactie

27 april 2020

17u49 34 Belgisch voetbal We kennen nog steeds niet het antwoord op de vraag of de Belgische voetbalcompetitie definitief wordt afgesloten. Op de Algemene Vergadering van vandaag vond er zoals verwacht geen stemming plaats die de knoop definitief moet doorhakken, omdat het nog steeds wachten is op politieke duidelijkheid. Zo wordt d e beslissing nogmaals vooruitgeschoven. Maandag 4 mei is nu de dag van de waarheid.

Sluit de Pro League de competitie definitief af? Het antwoord gaat nu al wekenlang alle kanten op. De Algemene Vergadering, waarop de profclubs moeten kiezen voor of tegen de stopzetting van de competitie, werd al twee keer verplaatst, zoals verwacht kwam daar vandaag een derde maal bij. Zolang er geen duidelijke politieke richtlijnen zijn, wil men geen definitieve beslissing nemen. En dus werd de ‘datum van de waarheid’ opnieuw vooruitgeschoven, nu naar maandag 4 mei.

“De Algemene Vergadering van de Pro League kwam maandagnamiddag samen om de huidige situatie en de gevolgen van de coronacrisis te bespreken”, klinkt het in een officieel communiqué van de Pro League. “De clubs werden door de voorzitter en het management van de Pro League en de voorzitter van de KBVB geïnformeerd over de verschillende stappen die de voorbije weken gezet waren en de contacten met de stakeholders. De overgrote meerderheid van de clubs opteerden voor uitstel van de stemming over de aanbeveling van de Raad van Bestuur van 2 april om de competitie te beëindigen, tot een volgende vergadering op 4 mei.”

Neveneffecten

Die vraag naar uitstel was te verwachten. De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag schonk niet de verhoopte duidelijkheid. “We hadden op meer klaarheid gehoopt”, reageerde Mehdi Bayat, voorzitter van de voetbalbond, toen. De Pro League blijft dus gegijzeld worden door het uitblijven van een beslissing van de regering. De vraag is of er op 4 mei wél klaarheid is.

Viroloog Steven Van Gucht duwde gisteren bij VTM NIEUWS alvast de deur richting een herstart nog eens extra open: “Op zich lijkt een hervatting niet onmogelijk, maar vooral de vrees voor de neveneffecten is groot. Supporters die in het geheim samenkomen om te supporteren voor hun team, waardoor je clandestiene bijeenkomsten krijgt die broeihaarden kunnen zijn voor het virus.” De clubs die nog willen voetballen - Racing Genk, Antwerp en Anderlecht - blijven hoop koesteren.

De werkgroep die zich buigt over de sportieve knopen en financiële implicaties van de huidige situatie wordt overigens uitgebreid met STVV-voorzitter David Meekers en Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt.

