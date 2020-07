Start competitie in gevaar, nieuwe rechtszaken lijken zeker Niels Vleminckx

10 juli 2020

04u00 0 Belgisch voetbal De beslissing van het BAS over de degradatie van Waasland-Beveren zet de kalender onder druk. De kans is groot dat de start van het voetbalseizoen over de 8ste augustus getild zal worden. Meer dan twee weken uitstel zou een organisatorische ramp zijn.

Woensdag stelden de Pro League en de nieuwe rechtenhouder Eleven Sports de voetbalkalender voor. De start was voorzien op 8 augustus, met Club Brugge-Charleroi als openingswedstrijd.

Maar na de uitspraak van het BAS is maar zeer de vraag of die timing nog haalbaar is. De Pro League moet met een oplossing komen. Maar dat vraagt tijd. Zelfs al zijn de meeste leden van de Raad van ­Bestuur ervan overtuigd dat het competitieformat van 16, met degradatie van Waasland-Beveren, het juiste is. ­Advocaten draaien nu overuren om alle mogelijke juridische valkuilen te ont­lopen.

AV ten vroegste op 27 juli

Maar er moet door de uitspraak van het BAS zeker opnieuw gestemd worden over een competitieformat. De Raad van Bestuur, die maandag opnieuw verzamelt, moet daarvoor een Algemene Vergadering samenroepen. Dat duurt normaal gesproken minstens twee weken. In het meest optimistische scenario is dat op 27 juli.

Maar dan is er opnieuw de zekerheid dat er juridische procedures zullen volgen van de clubs die zich benadeeld voelen door de beslissing. Die werken niet noodzakelijk opschortend. Al is het zeer de vraag of het wel een slimme keuze zou zijn om het seizoen te starten zonder zeker te zijn dat er niet plots een extra team in 1A komt voetballen.

Bovendien beraden OHL en Beerschot zich of ze de competitiestart nog kunnen uitstellen. Volgens de huidige kalender spelen zij de promotiefinale op 2 augustus. Zij zijn van oordeel dat ze te weinig tijd krijgen om zich voor te bereiden op een nieuwe competitie. Opnieuw een concurrentieel nadeel, nadat ze al maanden niet weten of ze in 1A of 1B zullen spelen.

Eleven is flexibel

Eleven Sports beseft dat de competitiestart wellicht uitgesteld zal moeten worden. De nieuwe rechtenhouder is bereid om zich flexibel op te stellen. Maar wel in de wetenschap dat er niet veel rek zit op het programma. De kalender kan één, misschien twee weken opgeschoven worden. Meer niet. Het speelschema zit nu al propvol. In een EK-seizoen waarin een nieuwe corona-opstoot een kwestie van tijd lijkt, is er amper marge voor uitstel.

Lees ook: Uitspraak BAS wordt voorlopig niet gevolgd: raad van bestuur Pro League organiseert nieuwe Algemene Vergadering