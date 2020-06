Zoektocht gaat verder, Rémi Garde zal Michel Preud’homme niet opvolgen als trainer Standard FDZ/SK/KDZ

09 juni 2020

09u25 10 Standard Michel Preud’homme (61) stopt als trainer van Standard. “Het verstand wil nog, maar het lichaam zegt stop.” De naam van de Fransman Rémi Garde - ex-Lyon - werd genoemd als opvolger, maar het ziet ernaar uit dat hij het niet wordt.



Adieu Michel. Na ruim 20 jaar is het doek over de trainerscarrière van Michel Preud’homme gevallen. “Mijn lichaam zegt dat het genoeg geweest is, c’est fini.” Al moeten we dat nog altijd met een korreltje zout nemen. Niets sluit uit dat Preud’homme in de toekomst nog een keertje naar Engels model gaat werken voor een club.

De Rouches willen snel zijn opvolger bekendmaken. Alle signalen wezen in de richting van de 54-jarige Fransman Rémi Garde, maar het ziet er nu naar uit dat hij het niet wordt. De ex-coach van Lyon was wel degelijk in beeld bij de Rouches, maar beide partijen hebben geen akkoord bereikt. Standard wil snel duidelijkheid scheppen en maakt de opvolger van Preud’homme eerstdaags bekend. De nieuwe coach, het zou wel degelijk om een Fransman gaan, zou maandag al de eerste training van het seizoen leiden.

Wel nog vicevoorzitter

Preud’homme kondigde zijn afscheid om 18 uur zelf aan op de clubkanalen van de Rouches. Hij blijft wel nauw bij de uitbouw van de club betrokken als vicevoorzitter én hij zal ook sportief raadgever worden. Een uur eerder, om 17 uur, had Preud’homme zijn technische staf verzameld op l’Académie in Sart-Tilman voor de avant-première: assistenten Mbaye Leye en Eric Deflandre, keepertrainer Jan Van Steenberghe en fysiektrainer Renaat Philippaerts. ‘MPH’ verwelkomde iedereen met een kop koffie. CEO Alexandre Grosjean was ook present, voorzitter Bruno Venanzi vreemd genoeg niet. Na afloop van het filmpje nam Preud’homme het woord en bedankte hij iedereen van de staf. Hij beloofde plechtig hen nog op een etentje te trakteren.

Géén Michel Preud’homme meer op de Luikse bank. Iedereen wíst het al, maar je gelooft het pas echt als je het van hemzelf hoort. “Tijdens deze lockdown heb ik veel tijd gehad om na te denken”, legde ‘MPH’ uit. “De zin om verder te doen was er. Met een groep die ik heb kunnen kneden, een groep die de voorbije seizoenen mooie dingen heeft laten zien. Maar ik ben 61, dan moet je ook naar je lichaam luisteren. Zou mijn lichaam in staat zijn om er nog één jaar bij te doen, met alle vereisten die erbij horen?

Het antwoord is neen. Ik zie mezelf in de toekomst niet meer werken als coach.” Preud’homme bekende dat het een moeilijke beslissing was om te nemen. “Het verstand wil soms iets anders dan het lichaam. Mijn verstand zegt me dat ik nog steeds ten strijde wil trekken en in de vuurlinie wil staan met deze groep, maar mijn lichaam zegt dat het genoeg geweest is.”

Preud’homme wil zich vanaf nu toeleggen op zijn functie als vicevoorzitter en een rol als sportief adviseur. “Ik blijf betrokken bij de club. Met een lichter programma zal ik me nu kunnen focussen op de algemene structuren van de club, uiteraard fel gelieerd met het sportieve. Mijn terugkeer twee jaar geleden was altijd met de intentie om na mijn periode als coach een andere rol op te nemen binnen ‘mijn’ club.”

Omgaan met druk

Preud’homme is een tijdje geleden al begonnen met de zoektocht van een opvolger. “Al een hele tijd vóór ik deze beslissing heb genomen, ben ik begonnen met het analyseren van trainers, het voetbal dat ze brengen en hun filosofie. Met enkelen heb ik ook al gepraat. We zoeken iemand die in onze filosofie gelooft én die kan omgaan met de druk van Sclessin.” Voor de opvolger zál de druk er zijn, Standard reste Standard. Ongeacht twee wisselvallige seizoenen onder Preud’homme, ongeacht het ternauwernood behalen van de licentie en ongeacht de penibele financiële situatie.

