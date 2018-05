Zo zal het new-look Standard er uitzien De voetbalredactie

20 mei 2018

21u41 0 Standard Nu Ricardo Sá Pinto zijn afscheid als trainer van Standard bevestigd heeft, staat niets nog de Grote Rentree van Michel Preud'homme naar Sclessin in de weg. Met in zijn zog enkele vertrouwelingen.

De komst van Preud'homme zal meer dan waarschijnlijk vroeger dan later officieel gemaakt worden door voorzitter Bruno Venanzi, goed bevriend met MPH. T2 onder Preud'homme wordt Emilio Ferrera, die daarvoor de job van hoofdcoach van Cercle Brugge heeft afgezegd. Renaat Philippaerts wordt physical coach - hij komt over van Club Brugge. Patrick Asselman ten slotte, ex-speler van Standard, wordt video-analist.

En er is meer: Standard praat momenteel met Vedran Runje om als keeperstrainer aan de slag te gaan in de staf van Preud'homme. Antwerp is op de hoogte van de interesse in hun keeperstrainer. Definitief uitsluitsel is er nog niet. Runje heeft nog een contract voor een jaar bij Antwerp. Bij de Great Old denken ze eraan om zijn takenpakket uit te breiden. Ze willen Runje inschakelen in de jeugdwerking. De Kroaat heeft een verleden als keeper bij Standard tussen 1998 en 2001 en 2004 en 2006. Hij geniet bovendien flink wat populariteit in Luik.

Voor Michel Preud'homme wordt het zijn derde periode op Sclessin. Na een rol als technisch directeur bij het Portugese Benfica, werd Preud’homme in januari 2001 trainer bij de Rouches. Hij leidde zijn ex-club naar een derde en een vijfde plaats om na het seizoen 2001-2002 technisch directeur te worden bij de Rouches. Maar Preud’homme werd in 2006 opnieuw coach op Sclessin, toen hij er Johan Boskamp opvolgde. In zijn eerste seizoen eindigde de club nog derde, maar een jaar later werd Standard kampioen – voor het eerst in 25 jaar. Een held in Luik, maar toch vertrok Preud’homme na het kampioenenjaar. Een meningsverschil over de contractduur zorgde ervoor dat MPH de deur achter zich toetrok.