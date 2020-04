Zinho Vanheusden een van de zeven spelers die technisch werkloos is bij Standard: “Tegenvoorstel werd niet aanvaard” MXG

11 april 2020

14u13 0 Standard Zinho Vanheusden is een van de zeven spelers die bij Standard op technische werkloosheid is gezet. Dat bevestigde zijn makelaar en advocaat Stijn Francis aan Play Sports. De spelers hebben dat statuut gekregen omdat ze het alternatieve loonvoorstel van de club niet wilden aanvaarden.

Het Standardbestuur deed eind maart een voorstel richting de spelers om tijdens deze coronacrisis niet in financiële problemen te komen: het inleveren van een groot deel van het brutoloon, tot €3.300. Heel wat spelers stemden daar spontaan mee in. Standard legde de spelers zo een vast en gelimiteerd maandsalaris op, zonder enige tussenkomst van de staat. Via de Standard Foundation zouden de besparingen op de lonen van de spelers terugvloeien naar de Luikse ziekenhuizen. Een mooie geste van de club.

Het was vooral vreemd dat er niet meer overleg was met de spelers Stijn Francis

Alleen, zeven spelers gingen niet akkoord met dat voorstel. Zij voelden zich koud gepakt omdat de directie nogal driest te werk ging. Die stelde de spelers voor een plotse keuze. “Een mailtje met twee opties”, aldus een makelaar toen. “Technische werkloosheid of een verminderd loon. Zonder voorafgaand overleg.” Nu blijkt sterkhouder Vanheusden een van de spelers te zijn die niet akkoord ging met het voorstel.

Geen overleg

“Het klopt dat Zinho Vanheusden op technische werkloosheid staat. De spelers die het voorstel weigerden, deden een tegenvoorstel dat niet aanvaard werd”, luidt het bij Stijn Francis, de makelaar van Vanheusden. Naar verluidt wilden de spelers een maandloon inleveren met de garantie niet op technische werkloosheid gezet te worden in de maand juni. “Bij Anderlecht waren ze daar bijvoorbeeld ook mee bezig, om salarisvermindering richting de spelers te communiceren. Bij Standard was het vooral vreemd dat er niet meer overleg was met de spelers”, klinkt het nog bij Francis.

“Sindsdien is er een communicatieprobleem geweest tussen clubs en spelers, ik hoop nog altijd dat we tot een oplossing kunnen komen, maar dat denk ik wel”, voegde Francis er nog aan toe. “Er is nog door Zinho en de andere spelers geprobeerd een alternatief voorstel uit te werken - dat eigenlijk beter was voor Standard - maar dat werd niet aanvaard.”

Sporta

Ondertussen verenigden de spelers zich ook. Door spelersvakbond Sporta werd een spelersraad opgericht. Daarin is van elke profclub (dus uit 1A en 1B) een speler vertegenwoordigd. Daarin zetelen onder meer Simon Mignolet (Club Brugge) en Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht). Voor Standard is dat... kapitein Vanheusden. Daarover zei Francis ook nog: “Het was nodig dat de spelers zich samen konden verenigen. Het is absoluut een vereniging van waarde, want als zij er niet zouden zijn zouden heel wat spelers nog veel zwakker in het debat staan”.

Ondertussen toonde Vanheusden dat hij begaan is met de coronasituatie. De verdediger schonk €10.000 aan het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Daarmee konden tablets aangeschaft worden die zowel de patiënten als het personeel ten goede kwamen.

