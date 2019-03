Zijn openheid, zijn humor, maar vooral zijn onnavolgbare flitsen: Sclessin ligt aan de voeten van Djenepo FDZ

29 maart 2019

22u51 0 Standard Niet gestart, maar zijn waarde getoond. En hoe. Moussa Djenepo deed de wedstrijd he-le-maal kantelen. Een goal en een assist. Sclessin ligt aan zijn voeten.

Zijn haren heeft hij de afgelopen week geblondeerd. Tijdens de interlandbreak in Mali.

Dat Djenepo op de bank zat, had een reden. Pas donderdag voor het eerst getraind, vermoeid na twee wedstrijden met zijn land. Bovendien wou Preud’homme wellicht wat meer zekerheid inbouwen tegen het gehaaide Antwerp. Een iets ‘fysiekere’ opstelling.

Maar Standard maakte niets klaar voor de rust, miste de rushes van Djenepo. Zijn snelheid, zijn dribbels, zijn onvoorspelbaarheid. Mpoku en Carcela hadden het moeilijk tegen het blok van de bezoekers. Ze probeerden het wel, alleen liep er altijd wel iets mis. De voorzetten kwamen niet, het been van Arslanagic of Van Damme zat er tussen. Frustrerende eerste helft.

Preud’homme greep in aan de rust. Djenepo verving Cimirot en bracht meteen meer schwung bij de Rouches. Eindelijk wat opwinding bij de thuisploeg. Plots wist Opare het niet meer. Langs alle kanten voorbij gelopen door die geblondeerde Malinees. Zoef!

Twintig minuten voor tijd zag Djenepo zijn sterke invalbeurt beloond. Een geweldige actie van Marin, zijn voorzet achter het steunbeen binnengetikt door de flankaanvaller. Goede loopactie van allebei. Het hartje voor de mama in Mali - vintage Djenepo.

En nog was het niet gedaan. Tien minuten na de gelijkmaker zette hij zich door op de linkerflank. Snelle dribbel, iedereen ter plaatse laten trappelen, uitstekende pass op Cavanda. Die trapte de bal voorbij Bolat. De 3-1 van Laifis was de kers op de taart voor de Rouches.

De invaller was man van de match. Kom je niet vaak tegen.

Speler in vorm ook. Twee weken geleden al twee keer gescoord tegen Waasland-Beveren. Geliefd binnen heel Standard. Voor zijn openheid, zijn humor, zijn vriendelijkheid. Niets is gespeeld. En natuurlijk zijn ze gek van de voetballende kwaliteiten. Djenepo heeft gisterenavond heel België laten zien tot wat hij in staat is. Daarvoor had hij vijfenveertig minuten nodig. Een helft lang knallen. In Gent toch maar van bij de aftrap?