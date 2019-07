Zeer degelijk, zonder te swingen: Standard wint voor 15.000 fans galamatch tegen Nice Frank Dekeyser

21 juli 2019

17u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard De fandag was een groot succes, de galamatch tegen OGC Nice in mindere mate ook. Standard won zijn laatste wedstrijd van de voorbereiding. Zeer degelijk, zonder écht te imponeren.

Eerst en vooral: de keuze van Michel Preud’homme lijkt gemaakt. Arnaud Bodart stond van bij de aftrap onder de lat. De jonge doelman zou dus zomaar de voorkeur kunnen krijgen op nieuwkomer Milinkovic-Savic en ouderdomsdeken Jean-François Gillet. Van Guillermo Ochoa was dan weer geen spoor. Hij werd vandaag terug verwacht, maar verwittigde op het laatste moment dat hij toch niet zou komen. Oei.

Bodart liet zich op het half uur opmerken met een uitstekende redding - voordien al met goed voetenwerk. He’s ready.

Op het moment van die redding stond het al 1-0 voor de Rouches. Eerst trapte Amallah nog op de paal, een paar minuten later kopte Emond wel raak. De spits is toch een zekerheidje in de zestienmeter.

15.000 fans

Voorts viel er niet al te veel te beleven op Sclessin. Veel middenveldspel, veel kleine overtredingen. Swingen deed het nog niet. De benen wat vermoeid van de intense voorbereiding.

Na de rust kwam Nice al snel op gelijke hoogte. Sylvestre trapte binnen in de korte hoek.

De vijftienduizend aanwezige fans mochten een half uur voor tijd toch opnieuw juichen. Een vrije trap van Kosanovic werd voor doel gekopt, Dante - nota bene ex-Standard - werkte ongelukkig in eigen doel.

De Rouches controleerden het restant van de wedstrijd. Zonder zelf echt gevaarlijk te zijn. Standard kan met een goed gevoel de laatste week van de voorbereiding in. Michel Preud’homme heeft nog vijf dagen om alles te perfectioneren.

Et puis, le Cercle de Bruges!

Standard eerste helft: Bodart, Vojvoda, Kosanovic, Laifis, Gavory; Cimirot, Bastien; Boljevic, Amallah, Lestienne; Emond.

Standard tweede helft: Milnkovic-Savic, Vojvoda (75' Cavanda), Kosanovic, Laifis (75' Pocognoli), Gavory (65' Miangue); Cimirot (85' Goreux), Bastien; Carcela, Amallah (65' Halilovic), Limbombe, Emond (65' Cop).

Doelpunten: 22' Emond (1-0), 54' Sylvestre (1-1), 62' Dante (2-1, eigen doelpunt).