Wordt ex-trainer van Lyon opvolger van Preud’homme bij Standard? FDZ

08 juni 2020

20u02 8 Standard Rémi Garde zou de opvolger moeten worden van Michel Preud’homme. De Fransman - drie jaar geleden al dicht bij een overgang - zat een jaar zonder club na zijn passage bij Montréal Impact.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Garde zou de uitdaging in Luik graag aangaan. Bruno Venanzi is altijd contact blijven houden met Garde. Afwachten of hij zijn technische staff meepakt en wat er dan gebeurt met de huidige. Eerstdaags zal Standard communiceren, maar alles wijst in de richting van Garde. De 54-jarige Fransman was tussen 2011 en 2014 drie jaar trainer bij Lyon. Nadien was hij ook één seizoen actief bij Aston Villa.

Lees ook:

Drie jaar geleden stond Rémi Garde al dicht bij Standard