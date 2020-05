Witsel en Fellaini, de redders van Standard? Voorzitter Venanzi helpt misverstanden de wereld uit YP

18 mei 2020

19u03

Bron: Standard TV 3 Standard In een interview bij Standard TV is Bruno Venanzi, de voorzitter van de Rouches, dieper ingegaan op de stadionplannen van zijn ploeg. En hij gaf ineens ook duiding bij de stelling als zouden Axel Witsel en Marouane Fellaini de redders zijn van zijn club.

“Veel mensen denken dat het stadion toebehoorde aan Standard, maar dat was niet helemaal het geval aangezien het om een leasing ging”, zo snijdt Venanzi het stadionthema aan. “In een leasingcontract is het stadion van degene aan wie we de leasing betalen. Het stadion was technisch gezien dus niet van Standard. Dus wat we gedaan hebben om het stadion in handen te krijgen, is de leasing proactief stopzetten. We hebben zo de leasing afgekocht. Dat had een natuurlijk een prijs, wat vorig jaar een invloed had op de rekeningen van Standard. Maar we hebben als club het stadion teruggekocht om het te kunnen doorverkopen aan de Immobilière, een immo die we iets meer dan twee jaar geleden hebben opgericht, met onder andere Axel Witsel als aandeelhouder. Hierdoor zal de Immobilière investeerders kunnen vinden om de veranderingen aan het stadion te kunnen verwezenlijken.”

Het is een investering die rendabel en concreet is en zowel Axel als Marouane interesseert. Het is de club van hun hart, dat voegt nog iets sentimenteel toe aan hun investering, maar natuurlijk doen ze het ook uit winstoverwegingen naast de liefde voor het project Bruno Venanzi over de inbreng van Axel Witsel en Marouane Fellaini

Omvorming van 100 miljoen euro

“Axel Witsel stapte vanaf het begin mee in die Immobilière, een project dat financieel toch wel wat voorstelt”, gaat Venanzi verder. “Want je hebt niet alleen de omvorming van het stadion en een nieuwe tribune; we zullen tribune 2 volledig afbreken om de hoeken te kunnen dichtmaken en een volledig nieuwe tribune te bouwen. We gaan een esplanade maken rond het stadion, parkings creëren, een supermarkt openen, een Business Center bouwen.... Het is een immens project en deze extra uitbreidingen zullen ervoor zorgen dat het stadiongedeelte gedeeltelijk wordt gefinancierd. Voor een project van deze omvang, spreken we over een bedrag van 100 miljoen euro waarvoor we een beroep doen op verschillende investeerders.”

Zeggen dat Axel Witsel en Marouane Fellaini de redders zijn van Standard, is voor de voorzitter echter een brug te ver. “Sensatiezucht is een beetje de neiging van de journalisten. De kranten moeten verkopen en in een context waarin er geen matchen zijn, moeten er toch dingen geschreven worden en in werkelijkheid is het dus volledig anders. Er is de afkoop van het stadion door Standard en de doorverkoop aan de immo. Die immo zoekt dan investeerders en daarbij hebben we ons gericht tot personen die de voetbalwereld een beetje kennen en het vermogen hebben om te investeren in iets dat voor hen zeer concreet is. Het is een investering die rendabel en concreet is en zowel Axel als Marouane interesseert. Het is de club van hun hart, dat voegt nog iets sentimenteel toe aan hun investering, maar natuurlijk doen ze het ook uit winstoverwegingen naast de liefde voor het project.”

