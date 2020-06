Wie is Rémi Garde? Vergeleken met Guardiola, daarna ging het bergaf NVK

09 juni 2020

06u00 0 Standard Zijn mentor is Arsène Wenger. Bij Lyon vergeleken ze hem met Pep Guardiola. Maar na de lof kwam de val. Kan Rémi Garde (54) zichzelf - en zo Standard - nieuw leven inblazen?

Misschien had Bernard Lacombe, een icoon van Olympique Lyon, de impact van zijn woorden onderschat. Maar ze waren gemeend. Rémi Garde was in het begin van dit decennium één van de meest beloftevolle coaches van de Ligue 1. De Fransman was de 40 al voorbij, zijn trainers-cv was nog maagdelijk blank. In zijn spelerscarrière was zijn passage bij Arsenal het meest opvallend.

Landgenoot Arsène Wenger had hem binnengehaald, samen met de jonge en onbekende Patrick Viera. Als verdienstelijke maar grijze verdedigende middenvelder won Garde mee de dubbel in 1998. Nadien keerde hij terug naar zijn thuisland. Hij werd scout, hoofd van de jeugdopleiding en assistent-coach bij het Lyon van Paul Le Guen en Gérard Houllier.

Tussen 2011 en 2014 kreeg en greep hij zijn kans als T1. De vergelijking met Guardiola gebeurde toen, met dank aan de tactische veelzijdigheid en het aanvallend voetbal dat Lyon bracht, ondanks de financiële problemen van de club. Hij gaf kansen aan eigen jeugd. Jongeren als Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette en in iets mindere mate Nabil Fekir groeiden later uit tot wereldtop. Lyon was blij met Garde, bood hem een nieuw contract aan. Maar de Fransman trok zelf aan de rem. Geen nieuw contract in Zuid-Frankrijk. Wel een sabbatperiode die uiteindelijk anderhalf jaar zou duren.

Maar rust roest. In 2015 kreeg Garde een kans in de Premier League. Alleen ging het bij Aston Villa van kwaad naar erger na zijn komst. 23 matchen stond de Fransman aan het roer. Hij werd ontslagen en Villa degradeerde naar tweede klasse. Aston Villa-oudgediende Gabriel Agbonlahor noemde Garde achteraf “arrogant”. “Hij behandelde zijn ploeg als een legerbasis. Hij wilde niet dat we lachten.”

De kiem van Agbonlahors ergernis lag vooral in de nationaliteit van Garde – de spits vond dat er te veel Fransen op zijn club waren. Net zomin was Agbonlahor blij dat zijn maatje Jack Grealish aan de kant gezet werd. Het zegt wel iets over de instelling van Garde. Hij staat op orde en structuur.

Al brachten die kwaliteiten hem ook niet veel verder bij Montréal Impact, waar hij na zijn vertrek bij Aston Villa terechtkwam. Sinds vorige zomer zat Garde zonder werk. Bij Standard verwacht niemand de nieuwe Guardiola. De nieuwe Preud’homme zal ruimschoots volstaan. (NVK)