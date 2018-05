Waseige: "Preud'homme goeie keuze voor Standard, maar niet correct wat ze met Sá Pinto doen" - De Mos: "Moment volledig verkeerd gekozen" Frank Dekeyser en Kjell Doms

03 mei 2018

09u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Michel Preud'homme wil - en zal in principe - trainer worden van Standard volgend seizoen. Net zoals Roberto Martínez nog voor het WK zijn contract zal verlengen als bondscoach. Wij stellen drie pertinente vragen aan ex-spelers en ex-trainers van Standard, én aan een paar analisten, voormalige internationals en bondscoaches.

1. Is het een goede beslissing/logische keuze van Standard/MPH?

2. Verdient Sá Pinto het om ontslagen te worden?

3. Is het slim om Roberto Martínez nu al te verlengen?

Robert Waseige (ex-trainer Standard, ex-bondscoach): "Groot gebrek aan klasse van de club"

1. "Hij heeft natuurlijk een grote kans trainer te worden bij Standard. Als de voorzitter de démarche gedaan heeft om met hem te praten… Dat is toch significant. Ik vind het een goede beslissing om Preud’homme te pakken als trainer, vooral als je kijkt naar het sportieve plaatje. Maar de manier waarop is niet eervol voor de club. Michel maakt ook een logische keuze, misschien wel de beste die hij kon maken. Hij kan voor grotere clubs werken, maar het klikt tussen Standard en de mens Preud’homme."

2. "Neen. Niemand verdient het om zo behandeld te worden. Het is eigenlijk niet correct wat Standard hier gedaan heeft. En dat heeft niets te maken met de persoonlijkheid van Sá Pinto. Ik vind het een groot gebrek aan klasse van de club. Vooral van de directie. De ploeg doet het goed, het voetbal is uitstekend en de resultaten gaan in stijgende lijn. Ik ben ervan overtuigd dat ze onder Sá Pinto hard gewerkt hebben om daar nu te staan. De trainer heeft zijn doelen bereikt, wat wil je nog meer? Zijn gedrag was niet altijd 'ultra-geraffineerd', maar eigenlijk is dat niet belangrijk. Het is jammer voor hem dat het op deze manier gaat eindigen."

3. "Ja, als Martínez zich gesteund voelt. Zelfs als de Wereldbeker geen succes wordt, heeft hij getoond dat hij vertrouwen kan pompen in de ploeg. Ach, we hebben het altijd zo gedaan in België - een beslissing nemen voor een belangrijk toernooi. We nemen hier niet graag risico’s op dat vlak."

Guy Vandersmissen (ex-speler Standard): "Geen ontslag, maar exit langs grote poort"

1. "Vanuit het standpunt van Standard denk ik dat het een goede keuze is om voor Michel Preud’homme te gaan. Het is in het verleden al een uitstekende 'match' gebleken en ik ben ervan overtuigd dat hij opnieuw door iedereen met open armen ontvangen zal worden. Ik hoop gewoon dat er snel duidelijkheid komt. De voorbereidingen voor volgend seizoen moeten nu eigenlijk al volop aan de gang zijn en áls Michel komt, dan zal hij toch ook graag zelf zijn kern samenstellen. In het belang van de club moet de knoop nu snel doorgehakt worden."

2. "Neen, maar dat is nu eenmaal voetbal. Hier moet je als trainer tegen bestand zijn. Je kan het ook anders bekijken: noem het geen ontslag, maar een exit langs de grote poort. Een aantal maanden geleden was zelfs het halen van play-off 1 zeer twijfelachtig. Nu hebben ze uitzicht op de tweede plaats en hebben ze een beker gepakt. Als trainer heb je het dan prima gedaan."

3. "Ik zou het onverstandig vinden om het contract van Martínez nu al te verlengen. Daar is toch geen haast bij. Denken ze bij de KBVB misschien dat hij zeker blijft na het WK als ze hem nu al een nieuw contract voorschotelen? De verwachtingen voor het WK zijn heel hoog, de ambitie moet de halve finale zijn. Lost hij die verwachtingen in, dan kan er na het WK nog altijd onderhandeld worden. Stel dat Martínez dan niet wil ingaan op een nieuw voorstel, dan staan er meteen tien andere toptrainers klaar om met deze selectie aan de slag te gaan."

Aad de Mos (analist, ex-trainer Standard): "Moment volledig verkeerd gekozen"

1. "Ik begrijp dat beide partijen graag opnieuw met mekaar willen samenwerken, maar ik vind de timing ongelukkig. Stel dat Anderlecht zondag wint op Club Brugge en Standard wint van Genk, dan kunnen ze in Luik ook gewoon nog kampioen spelen hoor. Ik vind het dus ongepast om nu te praten over een nieuwe coach, het moment is volledig verkeerd gekozen."

2. "Sá Pinto is erin geslaagd om de boel daar weer in brand te steken. Hij brengt attractief voetbal en ze doen het prima in de play-offs. Wat ik mij dan afvraag: ‘is het contract met Michel dan misschien al getekend? En kunnen ze er niet meer onderuit. Het zou kunnen dat er afspraken gemaakt zijn tussen Venanzi en Preud’homme in een periode dat het minder goed ging met Sá Pinto en Standard."

3. "Als ze dat doen, dan zit er nog minder voetbalverstand binnen de Belgische bond dan ik al dacht. Als Martínez halsstarrig blijft vasthouden aan zijn 3-4-3, dan kan je net zo goed niet naar Rusland gaan. België wordt weggespeeld door ploegen die met drie centrale middenvelders spelen. Dat was tegen Mexico zo en dat was tegen Japan ook het geval. De bondscoach komt niet overeen met Nainggolan en ook Hazard, De Bruyne, Courtois en Kompany zijn niet gek van Martínez. Als je sterkhouders niet achter je staan, ben je gezien als coach. Neen, als ik van de KBVB was, dan zou ik dat contract niet verlengen."

Christian Piot (ex-speler Standard, ex-international): "Preud'homme met open armen ontvangen"

1. “Het is een beslissing die me een beetje verrast, als je kijkt naar de resultaten van de club op dit moment. Maar Michel heeft als trainer bewezen dat hij veel kwaliteiten heeft. Hij heeft overal successen geboekt. Bovendien is hij een oud-speler van de club en heeft hij in het verleden zijn stempel gedrukt op Standard. Zijn palmares als coach is uitzonderlijk. Hij heeft ook de Luikse mentaliteit. Het zou 'top' zijn mocht hij naar ons komen. Zeker voor de toekomst van de club. We zullen hem met open armen ontvangen.”

2. “Voor de winterstop stonden we niet waar we moesten staan. Sinds januari kan je Sá Pinto echter niets verwijten. Het seizoenseinde is zeer goed. Ze staan bijna op de tweede plek, ze wonnen de beker. Ik denk toch dat het uiteindelijk een moeilijke beslissing is voor meneer Venanzi."

3. “Als je kijkt naar de resultaten van de Rode Duivels, vind ik dat niet meer dan normaal. De kwalificatiewedstrijden waren uitstekend, we gaan naar het WK. Nu moeten ze alleen nog bevestigen op in Rusland. Door Martínez te verlengen zullen de spelers zullen vol achter hem staan. Hij geeft deze spelers vertrouwen en dat is een extra troef voor de Rode Duivels.”