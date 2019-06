Exclusief voor abonnees Waarom Southampton meer dan 20 miljoen euro betaalt voor Djenepo Kristof Terreur en Stijn Joris

06 juni 2019

08u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard De kassa rinkelt op Sclessin. De transfersom van Moussa Djenepo (20) benadert met bonussen de jackpot van Marouane Fellaini destijds: meer dan 20 miljoen euro. Reden waarom Southampton zo veel betaalt voor een onvoorspelbaar talent? Hoe hoger het bedrag, hoe groter de kans op een werkvergunning.

Feestje in Parijs. Moussa Djenepo (20) begint transferzorgenvrij aan de Afrikaanse landenbeker. Gisteren legde hij in de Franse hoofdstad medische testen af - een laatste stap richting een definitieve transfer naar Southampton. Standard zette dinsdag het licht op groen voor de overgang nadat de Rouches een principeakkoord hadden bereikt met de Premier League-club. Op Sclessin rekenen ze zich rijk - Standard kocht hem in 2017 voor 50.000 euro.

