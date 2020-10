Waarom de aanpak van Montanier bij Standard rendeert: “Hij zegt waar het op staat” Frank Dekeyser

06 oktober 2020

12u59 0 Standard Een oase van rust zal het in Luik nooit zijn. Maar Standard heeft zijn zaakjes voorlopig wel op orde. De aanpak van Philippe Montanier door de ogen van enkele insiders.

Een goede competitiestart: ✔

Geplaatst voor Europa League: ✔

Iedereen blij: ✔

Het minste wat je kan zeggen is dat Montanier het uitstekend doet in zijn eerste maanden in Luik. Waren er in het begin nog twijfels bij de keuze voor de Fransman als opvolger van Michel Preud’homme - hij is geen grote naam, heeft niet echt renommee -, dan is die kritiek helemaal verstomd. De Rouches draaien volop mee in de kop van het klassement na de winst in Charleroi.

Goeie communicatie

De indrukken over Montanier zijn meer dan positief in Luik.

Spelers vinden hem “duidelijk en eerlijk” én - zeker niet onbelangrijk - “hij communiceert goed”.

“En daarom is de spirit in de ploeg zo goed”, zegt men binnen de club. “In het begin moest iedereen mekaar wat leren kennen en was er een aanpassingsperiode nodig. Montanier is iemand die zegt waar het op staat - een echte Fransman. Hij doet dat rechttoe rechtaan. Maar dat werkt. Elke speler voelt zich betrokken. Bankzitter of basisspeler.” Een andere insider verwoordt het als volgt. “Hij heeft een open persoonlijkheid en zijn deur staat altijd open. De afstand tussen hem en de stafleden, tussen hem en de spelers is klein. Hij is meegaand, toegankelijk en warmhartig.”

Jeugd krijgt kansen

Niet alleen op menselijk vlak heeft hij de Luikenaars overtuigd. Ook op het veld doet Standard het globaal bekeken uitstekend. De resultaten liggen in de lijn van vorig jaar - toen stonden de Rouches na acht speeldagen op kop onder Michel Preud’homme. Op het veld loopt het niet altijd even smooth. “Maar...”, klinkt het binnen Standard, “...Montanier gaat altijd uit van eigen sterkte. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Toen werd vaak gefocust op de sterkte van de tegenstander. En hij geeft kansen aan de jeugd. Als Montanier denkt dat ze klaar zijn om te spelen, zet hij ze ook. De vorm van de dag is belangrijk voor hem. Een vaste basiself is er niet. Hij heeft liever dat iedereen voluit kan gaan, dat de spelers fris zijn en blijven.”

Dat van de jeugd is één van de stokpaardjes van de Fransman. Hij heeft ook altijd aangegeven het op die manier te willen aanpakken. Met succes. Kijk naar de ontwikkeling van Raskin en Balikwisha - allebei beslissend in de voorbije matchen. Ook de jeugdacademie SL16 verdient een pluim.

Montanier heeft zíjn manier van spelen. Verzorgd, snel voetbal met veel voorzetten en veel volk in de zestienmeter Een insider

Eigen speelstijl

Montanier heeft in de voorbije weken ook laten zien dat hij een wedstrijd kan doen kantelen in het voordeel van de Luikenaars. Tegen Fehérvár veranderde hij in de tweede helft van spelsysteem. Dat zorgde voor de zege én de kwalificatie voor de Europa League. En zondag kreeg Charleroi geen poot aan de grond in eigen huis. De pionnetjes stonden goed geplaatst, er was geen doorkomen aan.

De insider: “Of het nu 3-4-3 is of 4-2-3-1: Montanier heeft zíjn manier van spelen. Verzorgd, snel voetbal met veel voorzetten en veel volk in de zestienmeter. Iedereen moet ook werken in balverlies. Het belangrijkste is misschien wel dat hij durft kiezen voor zijn stijl.”

Alleen moet het belangrijkste nog komen voor de Rouches. En voor Montanier. Week in, week uit blijven bevestigen. Vorig jaar in december stuikte het helemaal in mekaar. We kennen allemaal het gebrek aan Luikse regelmaat.

Kan de Fransman die perceptie keren?