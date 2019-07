Voorstelling Standard: Limbombe heeft met de Vurige Stede een nieuwe speeltuin FDZ

24 juli 2019

Eindklassement ‘18-’19

3de in play-off 1

Blikvangers

Anthony Limbombe

Na een mislukte passage bij Nantes is Limbombe gebrand om zich opnieuw te bewijzen. Bij ex-coach Preud’homme, in de Vurige Stede. Sclessin als nieuwe speeltuin. De man die voor de acties en de assists moet zorgen. Hij kan laten zien dat zijn eenmalige selectie voor de Rode Duivels geen toeval was.

Felipe Avenatti

Imponerend bij Kortrijk, klaar voor een stap hogerop. Preud’homme aasde al een paar maanden op Avenatti. De Uruguayaan revalideert nog van een blessure, maar als hij fit is, wordt Avenatti zeker een meerwaarde voor de Rouches.

Vermoedelijk elftal (4-2-3-1)

Ochoa

Vojvoda

Vanheusden

Laifis

Gavory



Cimirot

Bastien

Carcela

Limbombe

Avenatti

Oulare

Nieuwkomers

Zinho Vanheusden (Inter Milaan), Obbi Oulare (Watford), Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Nicolas Gavory (Utrecht), Dario Castro (Santa Fe), Mergim Vojvoda (Moeskroen), Selim Amallah (Moeskroen), Anthony Limbombe (Nantes), Felipe Avenatti (Bologna), Aleksandar Boljevic (W.-Beveren)

Vertrekkers

Moussa Djenepo (Southampton), Razvan Marin (Ajax), Christian Luyindama (Galatasaray), Valerii Luchkevych (Oleksandria), Lindon Selahi (Twente), Carlinhos (Vitoria Setubal)

Beste aankoop

Anthony Limbombe

Grootste verlies

Razvan Marin

Programma

Cercle Brugge (uit)

Z. Waregem (thuis)

STVV (uit)

Moeskroen (thuis)

KV Kortrijk (thuis)

De ambitie van...

Coach Michel Preud’homme

“Beter doen dan in de competitie.” Dat was het devies van MPH bij de start van de play-offs vorig seizoen. Als we die lijn doortrekken, zou Standard beter moeten doen dan de derde plaats. Preud’homme: “Voor mij mocht de voorbereiding nog wat langer geduurd hebben. (lacht) Een trainer wil altijd alles perfectioneren. Ach, het belangrijkste is de continuïteit.”

CEO Alexandre Grosjean

“Of we klaar zijn? We hebben er alleszins alles aan gedaan. Er is hard gewerkt in de zomermercato - we wilden zo compleet mogelijk zijn vooraleer we op stage vertrokken naar Duitsland. En daar zijn we in geslaagd. De ‘mise en place’ van het team begint stilaan vorm te krijgen.”

Budget

30 miljoen euro

Stadion

Stade Maurice Dufrasne (27.670 plaatsen).