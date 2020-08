Vojvoda naar Torino, Standard vangt circa 5,5 miljoen voor verdediger FDZ

24 augustus 2020

Niet Atalanta, maar Torino is de nieuwe ploeg van Mergim Vojvoda (25). De Standard-verdediger tekent in principe voor vijf jaar bij de Italiaanse club. Eerder toonde ook Atalanta concrete interesse in de Kosovaarse international - er was zelfs een persoonlijk akkoord, maar de clubs kwamen er niet uit.

Na zijn komst van Moeskroen vorig jaar ontwikkelde Vojvoda zich tot de vaste rechtsachter van de Rouches. Dit seizoen was hij centraal in de Luikse defensie de vervanger van de geschorste Vanheusden. Het lijkt geen toeval dat de transfer van Vojvoda net nu rond is geraakt - de belofteninternational keert zondag terug uit schorsing. Torino betaalt om en bij 5,5 miljoen euro aan Standard, dat zich hard opstelde in de onderhandelingen.