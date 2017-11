Vier Standard-spelers op vier gele kaarten Mpoku, Pocognoli, Cavanda en Agbo letten best op Stijn Joris

Standard Geen oninteressant gegeven voor de wedstrijd Standard - Oostende. Bij de Rouches moeten er vier basisspelers uitkijken voor een vijfde gele kaart. Zowel Agbo, Cavanda, Mpoku als Pocognoli zijn er bij een nieuw karton volgende week niet bij in de belangrijke wedstrijd tegen Racing Genk.

"We mogen er niet aan denken", zei Sá Pinto vooraf. "Agbo speelde al vijf wedstrijden met vier kaarten achter zijn naam en je merkte daar niks van, dus ik hoop dat dit nog even kan duren." Standard grossiert nochtans vreemd genoeg niet in gele kaarten. Agbo, Cavanda, Mpoku en Pocognoli verdelen met 16 stuks nét niet de helft van de Luikse gele kaarten onder mekaar. De Rouches staan met 34 stuks pas op de zevende plek qua aantal keer geel. Antwerp voert die ranking aan met 41 stuks.

Nog een opvallende statistiek, in de helft van de matchen kwam Standard niet tot scoren. Tegen Gent lukte dat voor de zevende keer op veertien duels niet. Toch baart dit gegeven Sá Pinto weinig zorgen. "We creëren wél kansen, dus daar ligt het niet aan. We moeten er alleen iets beter mee omspringen. Daar trainen we elke week op en dat levert resultaten op want in onze laatste vijf wedstrijden scoorden we negen keer. Dat is geen slecht gemiddelde." Nog een vaststelling is dat bij Standard nog maar vier spelers tot scoren kwamen. Naast Sá, Mpoku, Edmilson en Cop wist er nog geen enkele andere Rouche een doelpunt te maken. "Zo lang de ploeg maar wint", haalt Sá Pinto de schouders op. "Wie scoort, doet er niet toe. Als Gillet of Ochoa in de laatste minuut het doelpunt maakt, fantastisch. Het zou geweldig zijn mocht iedereen af en toe scoren, maar in de eerste plaats spelen we om te winnen en niet om allemaal een doelpunt mee te pikken."