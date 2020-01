Vier Sclessin-kinderen die in één mercato het huis verlaten: Mpoku kiest voor avontuur in de woestijn Frank Dekeyser

20 januari 2020

20u11 2 Standard De Luikse connectie brokkelt verder af. Nu vertrekt ook Paul-José Mpoku (27) bij Standard. De woestijn lacht hem toe - hij trekt naar Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.

Er was begin januari al het vertrek van Réginal Goreux - hij stopte met voetballen, maar blijft werkzaam bij de club - en van Sébastien Pocognoli. De linksachter kon zich niet meer verzoenen met een plaats op de tribune en koos voor een avontuur bij tweedeklasser Union.

Vandaag in de vooravond raakte bekend dat Dimitri Lavalée Standard in de zomer verlaat. Een streep door de rekening van de Rouches. De verdediger zou morgen zijn contractverlenging tekenen in Luik. Niet dus, zijn makelaar lichtte deze ochtend de Luikenaars in. Een paar uur later kondigde het Duitse Mainz zijn transfer aan. Slik, daar had Standard niet op gerekend, hoor. Lavalée kiest dus verrassend voor de Bundesliga - als zijn nieuwe club zich kan handhaven tenminste.

Twee miljoen euro plus bonussen

En het was nog niet gedaan. Want ook Paul-José Mpoku vertrekt. Hij tekent normaal gezien straks al zijn lucratief contract van anderhalf jaar bij Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Geld, zon en... de woestijn. Abu Dhabi roept.

Vier kinderen van Sclessin die het huis verlaten in één mercato.

Echt verbazen hoeft zijn transfer echter niet. Mpoku heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij openstond voor een nieuwe uitdaging. Vandaag is het dag op dag twee jaar geleden dat er een interview met hem verscheen in deze krant. “Misschien speel ik ooit nog wel in Dubai, of zo. Kalmpjes aan, zonder stress. Weet je: ik ben gelukkig. Ik ben gezond, mijn vrouw en familie hebben het goed. Meer heb ik niet nodig. Gezondheid en stabiliteit. Le souffle de vie, tout tranquille.”

Alles rustig. Om eraan toe te voegen: “Maar ik ga niet vertrekken om te vertrekken.”

Het was Mpoku zelf die de laatste weken aandrong op een transfer. Al Wahda had al twee keer eerder een bod uitgebracht op de Congolese international, telkens geweigerd door de Rouches. Tot frustratie van ‘Polo’. Vandaag kwam de woestijnclub terug met een bod van twee miljoen euro plus bonussen, wat ze in Luik deze keer wél aanvaardden. Alles geraakte in de vooravond in een stroomversnelling.

Mpoku werd twee jaar geleden binnengehaald als de redder van de club. Onder impuls van voorzitter Bruno Venanzi aangetrokken om de lokale verankering te verzekeren. “Ik kwam terug thuis. Bij mijn vrienden en mijn familie, dat is ook belangrijk”, zei de flankaanvaller.

Twee jaar na dato zet hij een nieuwe stap in zijn carrière. Ver van huis, ver van zijn familie en zijn vrienden. Dingen veranderen, nergens zo snel als in de voetballerij.

‘Le souffle de vie, tout tranquille.’ Profetische woorden.