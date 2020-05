Videocall met BAS bleek niks meer dan een formaliteit: waarom licentiemanager licht nu wél op groen zet voor Standard KDZ/FDZ

06 mei 2020

08u50 46 Standard Niets staat een licentie nog in de weg voor Standard. Voorzitter Venanzi kon de nodige documenten voorleggen, waarna de licentiemanager het licht op groen zette.



‘Oufti!’, zeggen ze in Luik. Een zucht van opluchting voor de Rouches. Tien minuten, langer had Standard niet nodig om licentiemanager Nils Van Brantegem te overtuigen het licht op groen te zetten. Het BAS zelf maakt ten laatste op 10 mei haar oordeel bekend. De Rouches werden vertegenwoordigd door voorzitter Bruno Venanzi, algemeen directeur Alexandre Grosjean en lid van de raad van bestuur Bryan Whitnack. De videocall met het BAS bleek uiteindelijk niks meer dan een formaliteit. Standard kon snel bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken voor volgend seizoen. Een kleine maand geleden bleek dat nog niet - of toch onvoldoende - het geval. Op 8 april besliste de Licentiecommissie Standard geen proflicentie toe te kennen. Plotse dreigde een degradatie naar Tweede Amateur. Een donderslag bij heldere hemel in Luik. De Licentiecommissie vond een gebrek aan bewijs van het betalen van de tekenpremies van acht spelers voor de maand februari. Goed voor een bedrag van iets meer dan één miljoen euro. Een document dat Standard toen wel degelijk overmaakte, zij het enkele uren na het verstrijken van de deadline. Dat werd gisteren snel rechtgezet.

Verkeerde interpretatie

De commissie wees toen ook op de jaarrekening van Standard. Op 31 december 2019 zou daar een negatief resultaat van 14 miljoen euro op hebben gestaan. Standard kon nu wel de nodige garanties voorleggen. En tot slot viel de commissie over de constructie van een nieuwe vennootschap die het stadion moet overkopen van de nv Standard de Liège. Die nv ‘Immobilière Standard de Liège’ is van Bruno Venanzi en ook Rode Duivel Axel Witsel investeerde er 3 miljoen in. Op het moment van de licentieaanvraag stond er nauwelijks geld op de rekening van de vennootschap. Tegen 30 juni 2020 moet het volledige bedrag, 12 miljoen zoals overeengekomen tussen beide nv’s, betaald zijn. Maar de Licentiecommissie had vragen bij de solvabiliteit van de nieuwe nv. De Rouches schoten in een kramp bij het horen van het nieuws, maar klopten zich tegelijkertijd flink op de borst. De Licentiecommissie had het een en ander verkeerd geïnterpreteerd en dat zouden ze voor het BAS bewijzen. Met Marouane Fellaini vond Venanzi nog een andere ex-speler die bereid was om de club wat centen toe te stoppen. De ex-speler leent Standard 3 miljoen euro tegen een gunstige rentevoet. De spelers, het bestuur en de fans van de Rouches kunnen weer opgelucht ademhalen.

