VIDEO: Sá Pinto trekt opnieuw van leer tegen videoref (en deze beelden geven hem gelijk) Stijn Joris

15u19 4 Rv Standard Ricardo Sá Pinto heeft het gehad met de videoref. Dat maakte hij glashelder duidelijk. Hij haalde er op zijn gebruikelijke persconferentie zelfs tv-beelden en foto's van de strafschopfase in Genk-Standard bij. Het beeldmateriaal geeft hem gelijk. De strafschop - die Ochoa weliswaar stopte - is op zijn minst voor discussie vatbaar. De Portugees eist respect voor zijn club en is bereid om het probleem bij de bond aan te kaarten.

Het was allemaal goed voorbereid. De tv-beelden werden zorgvuldig klaargezet en Ricardo Sá Pinto had zijn speech goed ingestudeerd. Toen er een vraag over Mpoku gesteld werd, achtte hij zijn moment gekomen. "Nu we het toch over Mpoku hebben. Ik zou jullie graag twee situaties tonen."

Een van de assistenten van de Portugese coach had een laptop aangesloten op de televisie in de perszaal van de Academie Robert Louis-Dreyfus en toonde de beelden van de strafschopovertreding van Mpoku op Buffel, afgelopen zondag tijdens Genk-Standard. "Onwaarschijnlijk dat ze dit niet zien", pleitte Sá Pinto. "Mpoku raakt de bal eerst met zijn rechter- en daarna met zijn linkervoet. Die speler gaat bovendien al neer nog voor er contact is. Dat ik onder vuur kom te liggen, neem ik er graag bij, maar de club, de spelers en de fans verdienen dit niet. Dit was onze derde wedstrijd met een videoref en voor de derde keer werd er een verkeerde beslissing in ons nadeel genomen. Dit kunnen we niet blijven slikken." Scheidsrechtersbaas Johan Verbist nam het eerder deze week nog op voor Visser. Hij beoordeelde zijn beslissing in Genk als correct.

Sá Pinto ging nog een stap verder. Zo zag hij in een gebaar van de vijfde ref - de man die tegenwoordig naast het scherm postvat - ook een probleem. Wanneer ref Visser naar het scherm loopt, moet hij eerst Orlando Sá die hem volgt terugsturen. Als Visser de beelden bekijkt, doet zijn assistent een stap naar voor en steekt hij zijn duim omhoog. Sá Pinto interpreteert dat dit in de richting van Vukovic is. "Zo toont hij aan, het is in orde, jullie krijgen een penalty. Dit kan toch niet. Deze beslissing raakt mijn club en het zijn die details die het verschil kunnen maken. De strafschop ging er weliswaar niet in, maar Mpoku kreeg wel geel en mist de volgende wedstrijd. Dit is de boodschap die ik wil duidelijk maken en hiervoor moeten we opletten."

Photonews