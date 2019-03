VIDEO. Marin en Djenepo toveren achter het steunbeen en leveren geniale goal af Redactie

29 maart 2019

23u31 0

Een pareltje. Een beauty. Onversneden klasse. Aan synoniemen geen gebrek om de Luikse gelijkmaker van Moussa Djenepo tegen Antwerp te beschrijven. De manier waarop assistgever Razvan Marin de ruimte indook was al om te likkebaarden, maar de wijze waarop de ingevallen Malinees - ook al achter het steunbeek - de klus klaarde, maakte het écht af. Als dit de voorbode is van heel wat lekkers in de play-offs, zitten we stevig gebeiteld.