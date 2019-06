Verrassende wending in staf van Standard: Leye keert terug als assistent Redactie

10 juni 2019

17u22 1 Standard Een opmerkelijke verandering in de sportieve staf van Standard. Mbaye Leye keert terug naar Sclessin en zal samen met Eric Deflandre als assistent hoofdcoach Michel Preud’homme bijstaan. Emilio Ferrera zwaait de club uit, hij focust zich op de uitbouw van zijn opleidingscentrum.

Mbaye Leye (36) speelde van 2010 tot 2012 bij Standard. De voormalige Senegalese international scoorde 11 goals in 56 matchen. Dit seizoen was hij aan de slag bij Moeskroen, waar hij enkele weken geleden een punt zette achter zijn carrière. “Onze club heet Mbaye Leye opnieuw welkom aan de boorden van de Maas en wenst hem veel succes in deze nieuwe carrièrewending. De rest van de staf blijft onveranderd”, klinkt het op de website van de Luikenaren.

“Onze club wil ook Emilio Ferrera bedanken voor alles wat hij bijgebracht heeft en zal hem steunen in dit nieuwe project dat hem nauw aan het hart ligt”, klinkt het nog in het communiqué.

New challenge 🔴⚪️ @Standard_RSCL pic.twitter.com/23NsM571AT leye mbaye(@ MbayeLeye) link