Venanzi spreekt na de licentiecrisis (maar zegt weinig): “Zullen minder grote bedragen kunnen betalen”

19 mei 2020

06u38

Bron: Standard TV 4 Standard De rust is wedergekeerd bij Standard de Liège - de licentiecrisis is voorbij. En dus vond Bruno Venanzi (49) het tijd voor een babbel met het eigen clubkanaal. Tout va bien, zo blijkt. Alleen: is dat ook zo - De rust is wedergekeerd bij Standard de Liège - de licentiecrisis is voorbij. En dus vond Bruno Venanzi (49) het tijd voor een babbel met het eigen clubkanaal. Tout va bien, zo blijkt. Alleen: is dat ook zo - quid Michel Preud’homme

De stress is afgevlakt aan de boorden van de Maas. Want: 2020 was tot op heden niet het jaar van de Rouches.

Er waren de mindere resultaten in het begin van het jaar en de huiszoekingen in de zaak-Henrotay. Dan kwam de coronacrisis, vervolgens de moeizame onderhandelingen met de spelers omtrent een salarisvermindering en tot slot waren er de licentieperikelen.

Soit, uiteindelijk is alles goed gekomen.

Maar dat alles open en bloot op tafel lag - en dan vooral de financiële problemen -, deed pijn bij Standard en Venanzi. De rangen werden nóg meer gesloten dan anders, de communicatie werd tot een minimum beperkt. ‘Wij tegen de rest.’

Gisteren doorbrak de voorzitter het stilzwijgen op Standard TV. “Als je het bekijkt over de laatste vijf jaar, hebben we slechts één miljoen euro verlies geleden. Maar de coronacrisis zal een impact hebben op onze cijfers. Er zijn geen matchen, er is geen play-off 1. Zonder catering, zonder publiek en zonder sponsoring...”

Het zwaarste moet dus nog komen voor Venanzi en co. De club financieel gezond krijgen én sportief meedingen naar de prijzen.

Kwantiteit? Kwaliteit!

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo zal Standard in eerste instantie moeten snijden in de loonmassa van de spelersgroep. Met 34,5 miljoen euro lag die vorig jaar veel en veel te hoog. In dat opzicht nam de club tijdens de winterstop afscheid van Mpoku, Emond, Goreux en Pocognoli én werd er vorige week een einde gemaakt aan de dure contracten van Cavanda en Sá.

Maar ook de aankoopcultuur van de Rouches moet een grote metamorfose ondergaan. De Luikenaars betaalden vorig seizoen nog 12,6 miljoen euro voor Vanheusden - Inter heeft wel een terugkoopclausule -, 3,5 miljoen voor Avenatti, 3 miljoen voor Gavory en 4 miljoen voor Obbi Oulare. Voor Vojvoda en Amallah betaalden ze telkens meer dan een miljoen euro. Spierballengerol. Met een donker kantje, bleek een jaar later.

Zo’n sommen kan Standard alleszins niet meer op tafel leggen deze mercato.

Ze moeten met andere woorden de tering naar de nering zetten - back to basics. Het wordt zaak om zo goedkoop mogelijk te investeren. Geen kwantiteit, wel kwaliteit. Drukke dagen dus voor Benjamin Nicaise, ‘Head of recruitment’ van de Luikenaars. Is zijn netwerk groot genoeg? Kan hij goedkopere krachten met een meerwaarde vinden? Gratis wordt het nieuwe modewoord. Venanzi: “We zullen inderdaad minder grote bedragen op tafel kunnen leggen. Maar dat hoeft niet slecht te zijn. We willen zoveel mogelijk jeugd laten doorstromen - dat is onze core business. De laatste jaren konden we onze meest talentvolle jongeren behouden. Zij moeten nu de stap naar de A-kern kunnen zetten.”

Enfin, de focus zal op Sclessin eerder liggen op het verkopen van spelers. En dat zal niet evident zijn gezien de huidige crisis. Bastien, Cimirot en Amallah waren voor de crisis gegeerd in het buitenland. Is dat nu nog het geval en wat willen/kunnen buitenlandse ploegen betalen? Intussen hoopt Luikse bestuur misschien wel dat Vanheusden deze zomer al terugkeert naar Italië.

Beperkingen

Maar waar beland je dan op sportief vlak? “Play-off 1 is het minimum”, aldus de Standard-voorzitter.

Michel Preud’homme is een trainer die resoluut wil meedingen naar prijzen en twijfeltaan zijn toekomst. Want: de huidige kern liet vorig jaar zien dat het zijn beperkingen heeft. Geen vlotscorende spits, defensief bij momenten kwetsbaar, te weinig lengte in de as van de ploeg. Stel dat er dan een aantal sterkhouders à la Bastien, Amallah en Vanheusden vertrekken... Krijg je dat als ambitieuze trainer rechtgetrokken? Binnen een paar weken weten we of hij doordoet.

Goede tijden, slechte tijden. Maar vooral interessante tijden in Luik. Op naar 12 juni en de start van de voorbereiding. Voor een historisch jaar. “Een eeuw in eerste klasse”, besluit Venanzi. “Speciaal en uitzonderlijk.”

“Investeringen Witsel en Fellaini uit liefde voor het project”

Venanzi had het ook over de investeringen van Axel Witsel en Marouane Fellaini in het immobiliënproject van de Standard-voorzitter. “Een immobilière zoekt nu eenmaal investeerders. Axel investeerde al bij de opstart twee jaar geleden en maakt ook nu nog deel uit van het project. Voorts hebben we ons gericht tot personen die de voetbalwereld kennen. Dit is een investering die rendabel en concreet is - dat interesseerde Axel en Marouane. Het is bovendien de club van hun hart, dat geeft een sentimentele toets. Ze doen het uit winstoverweging én liefde voor het project.” (FDZ)

