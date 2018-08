Venanzi openhartig over drie jaar voorzitterschap bij de Rouches: "Velen probeerden te profiteren van mijn naïviteit" Frank Dekeyser

11 augustus 2018

09u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard 'L'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage.' Niet de val is belangrijk, wel de landing. Bruno Venanzi is nu drie jaar voorzitter van Standard. "Soms vroeg ik me af waar ik aan begonnen was." Maar sinds de komst van Preud'homme is het geloof terug. Bij de fans, binnen de club - op zoek naar nieuwe hoogdagen op Sclessin. "Ik slaap iets beter dan de vorige jaren."

't Is dinsdagochtend 10 uur als we het bureau van Venanzi binnenstappen in het 'Stade Maurice Dufrasne'. Tien uur voor de wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Ajax. Sclessin baadt in de zon, de temperaturen lopen hoog op. Buiten staat er een honderdtal fans - zij kopen nog een ticket voor de match. De Standard-voorzitter kijkt geamuseerd toe. Net terug van een deugddoende vakantie in Zuid-Frankrijk. Hij lacht: "Je weet dat je als voorzitter van een voetbalclub je gsm en laptop niet kan afzetten. Maar ik geef toe dat het aangenamer is de telefoon op te nemen in een bermudashort. Ik ben een paar keer terug naar België gekomen. Er was de transfer van Edmilson, de zaak met Mehdi Carcela... Dat hoort er nu eenmaal bij."

