Vanheusden krijgt vijf speeldagen waarvan één voorwaardelijk, Standard tekent verzet aan

FDZ

10 maart 2020

17u07 2 Standard Vier speeldagen schorsing werden er vijf met één speeldag voorwaardelijk: ziedaar het resultaat van het beroep van Standard tegen de schorsing die het bondsparket verdediger Zinho Vanheusden had opgelegd. Standard vecht vrijdag de beslissing aan bij de Geschillencommissie Hoger Beroep.

“Ons voorstel was favorable”. En dus vond het Bondsparket het niet kunnen dat Zinho Vanheusden het schorsingsvoorstel van drie speeldagen gisteren niet heeft aanvaard. “Een gebrek aan schuldbesef. Ook al is het niet aanvaarden van het voorstel het recht van de speler. Maar de beelden zijn duidelijk. Omdat Meneer Vanheusden volgens ons dat gebrek aan schuldbesef heeft, vragen we vandaag vier speeldagen schorsing.” Standard tekende verzet aan, maar kwam van een kale reis terug. Het rekent vrijdag op de Geschillencommissie Hoger Beroep om de straf terug te brengen.

“Weet dat zo’n fout niet kan”

De Standard-verdediger ging afgelopen zaterdag hard door op Alexandre De Bruyn van STVV en kreeg na VAR-tussenkomst rood van scheidsrechter Geldhof. “Ik weet dat zo’n fout niet kan”, aldus de belofteninternational. “Maar ik wilde de bal wegtrappen. Jammer genoeg doe ik dat met gestrekt been en raak ik het dijbeen van mijn tegenstander. Ik ben me na de wedstrijd meteen gaan excuseren bij hem en bij de scheidsrechter.” De bewuste fout bekijkt u in de video hieronder vanaf 0'42".

Meester Florian Ernotte nam de verdediging van Vanheusden op zich. “Meneer Vanheusden heeft helemaal geen gebrek aan schuldbesef. Integendeel. Op de beelden kan je duidelijk zien dat hij onmiddellijk wegstapt als de scheidsrechter hem de rode kaart toont. Zijn attitude was perfect fairplay en bovendien heeft hij geen voorgeschiedenis van rode kaarten. We willen geen volledige vrijspraak, maar wel een voorwaardelijke straf van twee speeldagen met één speeldag effectieve schorsing.” (FDZ)