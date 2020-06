Vandaag duidelijkheid over toekomst Preud’homme: alvast geen Priske, Ivic of Wilmots als opvolger Frank Dekeyser

08 juni 2020

05u50 1 Standard Het wachten heeft lang genoeg geduurd. In principe komt Standard vandaag met een mededeling over de toekomst van Michel Preud’homme (61). De kans dat hij aanblijft als T1 is miniem. Rest de vraag wie hem opvolgt.

“Vanavond om 18u op Standard TV: het tweede deel van het uitgebreid exclusief interview met Michel Preud’homme.” Zo teasede Standard deze voormiddag zijn fans, de waarnemers en het brede publiek. Een communicatiestrategie waar ze zelf voor de volle honderd procent achterstaan. ’s Morgens de mensen warm maken, ’s avonds het interview uitzenden. Hoe meer volk er kijkt, hoe beter.

Om 18 uur zal het tweede deel van het interview met Michel Preud’homme beschikbaar zijn op de clubkanalen. Van Facebook, over Instagram tot het eigen YouTube-kanaal.

🎬 Ce soir à 18h sur Standard TV: la deuxième partie de la grande interview exclusive avec Michel Preud’homme 🗣🎥



🎬 Vanavond om 18u op Standard TV: het tweede deel van het uitgebreid exclusief interview met Michel Preud’homme 🗣🎥#RSCL pic.twitter.com/xy5EUcQ8LP Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

MPH zal er zijn toekomst toelichten. Hij kondigt naar alle waarschijnlijkheid aan dat hij volgend seizoen niet langer op de bank zit als hoofdtrainer bij de Rouches. Even afstand nemen van een leven in de schijnwerpers. De aanhoudende kritiek “van bepaalde media” – dixit Preud’homme – het afgelopen jaar heeft er ingehakt. Preud’homme is moe.

Sportief raadgever

Hij zou wel verbonden blijven aan de club als sportief raadgever. Een rol waarin zowel hij als de club zich perfect kan vinden. Zijn voetbalkennis kan van groot belang zijn voor Standard, dat zich de komende jaren zal moeten heruitvinden – een financieel mijnenveld.

Wie Preud’homme opvolgt als T1 houden ze in Luik angstvallig geheim. De lippen blijven voorlopig stijf op mekaar, de rangen gesloten. Stond hoog op het verlanglijstje: Brian Priske (43). De Deense trainer, met een spelersverleden bij Racing Genk en Club Brugge, maakt dit seizoen indruk bij Midtjylland. De club van onder meer Dion Cools staat stevig aan de leiding in Denemarken – de voorsprong op Kopenhagen bedraagt negen punten. Priske bedankte echter voor de interesse en wil verder rijpen bij Midtjylland.

Geen Wilmots

Vanuit Israël lekte dat de Rouches contact zochten met Vladimir Ivic van Maccabi Tel-Aviv. Dat de Serviër die interesse vorige week niet ontkende, voedde de geruchten. Maar hij zou het niet worden. De piste Felice Mazzu werd dan weer snel verlaten – al was er wel degelijk een gesprek tussen de club en Mazzu. En er kwamen vele kandidaturen binnen vanuit Frankrijk.

Soit, ook de naam van Marc Wilmots mag geschrapt worden na zijn open sollicitatie een paar weken geleden. De ex-bondscoach werd voorgesteld door een makelaar die niet de zijne was. En de vraag of Wilmots kan samenwerken met een sterke persoonlijkheid als Preud’homme is legitiem.

En wat als er intern een oplossing gevonden werd? In de persoon van Mbaye Leye (37)? De Senegalees werd vorig seizoen gehaald als T2 met de bedoeling om na twee jaar de scepter over te nemen. De club – Preud’homme op kop – gelooft in zijn kwaliteiten. Zijn diploma heeft Leye nog niet, maar daar kan een mouw aan gepast worden. T3 Eric Deflandre heeft namelijk wél alle benodigde papieren.

Zet daar Preud’homme boven als sportief raadgever en... Kan werken. Het zou alleszins de goedkoopste oplossing zijn. In de huidige tijden wordt daar rekening mee gehouden. Een minpunt is dan weer zijn gebrek aan ervaring als hoofdtrainer. Durft Standard het aan om Leye nu al voor de leeuwen te gooien?

Of toveren ze toch nog een wit konijn uit de hoed? In Luik kan alles. Schrik dus niet als de opvolger vandaag al bekendgemaakt wordt. Ze houden het graag spannend, niet waar?

Lees ook: Wat haalt er de bovenhand? Zijn Luiks hart of de ratio? De beslissing van Michel Preud’homme is nakend (+)