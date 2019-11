Van Puyvelde, technisch directeur in China: “Voetbal is wereldbusiness. Knap dat Standard op die kar springt” Frank Dekeyser

23 november 2019

12u42 0 Standard Standard de Liège heeft de banden met de Chinese voetbalfederatie eerder deze week wat strakker aangehaald. “Slim gezien”, zegt Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de CFA.

Eerder deze week maakten de Rouches bekend de samenwerking met de CFA te intensifiëren. Zo zal l’Académie een officieel oefencentrum worden van de Chinese federatie.

“Waarom ze in China voor Standard kozen?” Van Puyvelde moet niet nadenken als we hem de vraag stellen. “De omgeving en de infrastructuur zijn goed. Én ze hebben een sterke geschiedenis qua opleiding. De link tussen Fellaini (aan de slag bij Shandong Luneng, red.) en Standard wordt hier natuurlijk gelegd. Bovendien heeft Witsel bij Tianjin Quanjian gespeeld. Weet je, ik zal het duidelijk proberen te schetsen. Ik reis heel China rond. Hier moet je niet beginnen over Vlaanderen of Wallonië - dat is uit den boze. Maar als je het hebt over de Belgische nationale ploeg: Hazard, Lukaku, De Bruyne of Kompany...

Iedereen weet dat we nummer één staan op de FIFA-ranking. Het Belgisch voetbal is een product geworden. Ideaal om ons land te promoten, samen met bijvoorbeeld bier en chocolade. Als ik hier naar een toernooi ga, lopen er jonge spelers rond met bloesjes van Hazard en andere Rode Duivels. Je zou ervan schrikken hoe positief België hier ontvangen wordt als het gaat over voetbal.

We hebben op dat vlak een grote impact in de Aziatische wereld. Mensen uit Irak, Iran en Saoedi-Arabië stellen me vragen over ons land. Zelfs de technisch directeur van Bhutan wil weten hoe ze in België werken. De weerklank is enorm op mondiaal niveau. We mogen gerust wat chauvinistischer zijn. Hier kunnen ook de Belgische economie en bedrijven mee van profiteren, hoor. Voetbal is een web van bekendheid, zo creëer je een ‘brand’, een merk. Kijk: we moeten ons voetbal meer durven tonen - we mogen niet te bescheiden zijn. Het is in Azië een wereldbusiness die nog zal groeien. Dus waarom niet op die kar springen?”

Van Puyvelde ontmoette Standard-voorzitter Bruno Venanzi en Pierre Locht - directeur van l’Académie - tijdens de prinselijke missie. “Ik heb met hen gesproken, ja. Ik vind het zeer knap van Standard dat ze deze stap zetten. Of ik een rol gespeeld heb in de onderhandelingen? Goh, ik heb door mijn vroeger werk in de Pro League en bij de Belgische voetbalbond nog altijd goede contacten. En mocht ik dan op één of andere manier kunnen helpen...”

Sociale media

Dat de Rouches inzetten op de Chinese sociale media - waar ze een kanaal openden op Sina Weibo en WeChat - vindt Van Puyvelde eveneens een goede zet. “Al mijn Chinese medewerkers vertellen mij dat Sina Weibo en WeChat énorm belangrijk zijn. Het is ‘the way to communicate’. (lacht) Ik zal het anders zeggen: zonder je telefoon kan je in China bijna niet leven. Het zal dus voor meer visibiliteit zorgen - net als hun kantoor in Shanghai. Qua ‘company thinking’ en strategisch denken is dit een goede move. Het is prachtig dat ze voorloper zijn in België.”