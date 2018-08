Vader Emond over de diepe dalen van zijn zoon: "Auto's verkopen of voetballen, hij komt altijd op zijn pootjes terecht" Frank Dekeyser

03 augustus 2018

08u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Speler in de schaduw. Renaud Emond (26): van autoverkoper tot sluipschutter van Standard. "Hij krijgt eindelijk wat hij verdient: respect en waardering", zegt papa Philippe.

"Olala monsieur, il fait chaud. Quel été."

De ontvangst in de BMW-garage van Philippe Emond in Arlon - hij heeft ook vestigingen in onder meer Virton en Reims - is hartelijk. Directie-assistente Sabrina neemt ons mee naar het bureau van haar baas. Die lacht, geeft een stevige handdruk en haalt meteen een fotoalbum boven. Renaud Emond die kart, Renaud Emond die voetbalt, Renaud Emond die zijn eerste verjaardag viert. "(lacht) Hij woog toen dertien kilogram. Een hele brok. In zijn jeugd daarentegen, was hij altijd frêle, een beetje achter op zijn leeftijd. Dat achtervolgde hem tot in de eerste ploeg van Virton."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN