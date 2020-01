Tijd om harten te veroveren voor Avenatti: Standard-fans zien hem als miskoop, spits zelf hoopt op doorbraak Frank Dekeyser

31 januari 2020

19u10 0 Standard Het moet de tweede seizoenshelft worden van Felipe Avenatti (26), aanvaller van Standard de Liège. De Uruguayaan wil een definitief einde maken aan zijn donkere Luikse maanden.

Achter de Kazerne, Mechelen, 17 januari 2020, minuut 88.

Felipe Avenatti controleert de bal met rechts, trapt met links voorbij Yannick Thoelen én bezorgt Standard zo de overwinning tegen KV Mechelen. Een broodnodige zege voor de Rouches.

De Standard-bank stormde naar de Uruguayaan - Senna Miangue op kop -, na de wedstrijd werd hij bezongen door de Luikse fans. Het shirt ging uit, werd in het bezoekende vak gegooid. Eindelijk glorie!

Het was een symbolisch moment voor de spits. Een donkere episode afgesloten. "Een bevrijding", noemde hij zijn doelpunt zelf. "Ik groei toe naar mijn beste niveau."

Introvert

Sclessin, Luik, 10 juli 2019.

Standard stelt Avenatti voor. De verwachtingen zijn hooggespannen in Luik. De Rouches betaalden niet voor niets 3,5 miljoen euro aan het Italiaanse Bologna. Groot, sterk, goede voetjes - het ontbreekt hem enkel aan de pure snelheid. Indruk gemaakt bij KV Kortrijk met zijn vijftien doelpunten. Iemand die zowel op de nummer tien als diep in de spits kan spelen.

Maar, de aanvaller komt toe met een blessure en is nog volop bezig met zijn revalidatie.

De integratie in de spelersgroep lijkt bovendien wat traag te verlopen. Avenatti zit vaak alleen, mengt zich weinig in de gesprekken. Hij is een introverte, gevoelige, bescheiden man. "Hij zit liefst in zijn eentje, is wat in zichzelf gekeerd", bevestigt Hannes Van Der Bruggen, ex-ploegmaat in Kortrijk. "Maar Felipe is minzaam én zeer gemotiveerd. Hij bleef vaak extra trainen."

Pas midden september maakt Avenatti zijn eerste minuten voor Standard. Een invalbeurt voor Renaud Emond. De weken en maanden die daarop volgden, zijn zwaar voor de Uruguayaan. Hij komt niet in zijn ritme. Zijn invalbeurten zijn niet top en als Avenatti een basisplaats krijgt, is hij veelal onzichtbaar. Een deel van de Standard-fans tonen weinig geduld, fluiten hem uit - hij werd op een bepaald moment bekeken als de risée van Sclessin. "Binnenkort zullen ze van hem houden", beloofde Michel Preud'homme. "De technische staf gelooft in Avenatti - ook als niemand anders nog in hem gelooft."

Steun van spelers

De kentering voor Avenatti werd eigenlijk al ingezet op 1 december tegen Cercle Brugge. Toen bezorgde hij Standard in de slotfase de zege - net als hij dat in januari zou doen tegen KV Mechelen. De ontlading was groot. Na die wedstrijd bleek bovendien dat Avenatti de steun heeft van de spelersgroep. Zij konden het gefluit van de Luikse fans aan het adres van de ploeg, en dan vooral richting de Uruguayaan, niet appreciëren en liepen geen ereronde.

Sindsdien gaat het in stijgende lijn met zijn vormcurve. Avenatti deed het goed op stage in Marbella - technisch is hij sterker dan de mensen denken - en hij liet dus de wedstrijd in Mechelen kantelen in het voordeel van de Rouches.

Van Der Bruggen besluit: "Hij heeft heel lang met zijn blessure gesukkeld en hij is nog eens hervallen. Maar wees gerust: Felipe is niet te houden als hij in zijn dag is. In de zestienmeter is hij levensgevaarlijk."

Iets wat hij vanavond hoopt te bewijzen in Kortrijk, tegen de ploeg waar hij helemaal doorbrak.

It's time to shine.