T1 in de frontlinie die álles gaf tot het vat helemaal leeg was: terugblik op twee seizoenen Preud’homme in Luik Frank Dekeyser

09 juni 2020

06u00 0 Standard De beslissing is gemaakt. Een terugblik op twee seizoenen Michel Preud’homme in Luik - hij stopt als trainer van de Rouches. Een traject van vallen, opstaan en doorgaan. Tot het vat leeg was.

Preud’homme straalde op 19 juni 2018. Bij zijn officiële voorstelling op Sclessin. Guitige lach, ontspannen aanblik. “Ik ben hier omdat ik er goesting in heb”, klonk het. Terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. Bij de club die hij in 2008 voor het eerst in 25 jaar kampioen maakte.

Hij zei vervolgens: “Ik ben goed omringd. Door een goede technische staf, een goede structuur en een goede accommodatie.” Assistenten en vertrouwelingen Emilio Ferrera, Jan Van Steenberghe, Rudy Heylen en Renaat Philippaerts kwamen mee in zijn zog. MPH werd tevens ondervoorzitter en technisch directeur.

Preud’homme moest orde scheppen in de chaos na een jaar Ricardo Sá Pinto - ook al won de Portugees de beker en eindigden de Rouches tweede het seizoen voordien -, net zoals hij dat eerder had gedaan bij Club Brugge. Een ferme uitdaging.

De Champions League werd uiteindelijk niet gehaald, Standard werd uitgeschakeld door Ajax, de latere halvefinalist. En ook het seizoen in de Jupiler Pro League kwam moeizaam op gang. De prestaties waren wisselvallig, de spelers hadden moeite met de interne regels en de strikte tactische richtlijnen. Zij teerden nog te veel op de laisser-faire-mentaliteit van Sá Pinto. Dieptepunt: de uitschakeling tegen amateurploeg Knokke in de Beker van België.

Er waren nadien wel Europese uitschieters tegen Krasnodar en vooral Sevilla - a night to remember. En er was een denderende overwinning tegen Club Brugge in de competitie.

Maar Luik blijft Luik. De Onvoorspelbare Stede. Tot frustratie van Preud’homme kwam er geen lijn in het spel, geen lijn in de resultaten. Na de zege tegen blauw-zwart volgde bijvoorbeeld een 2 op 12. De ene week goed, de andere week slecht. Dat veranderde niet na de winterstop of in de play-offs. À la fin mocht Standard blij zijn dat het derde werd. Europees voetbal in de pocket, opluchting overheerste.

Intussen waren er wel strubbelingen in de bestuurskamer. De Rouches namen afscheid van Olivier Renard en Emilio Ferrera, Benjamin Nicaise kreeg een prominentere rol en Mbaye Leye werd assistent van Preud’homme. De club haalde stevig uit op de transfermarkt, spendeerde meer dan 20 miljoen euro aan jongens als Vanheusden, Oulare en andere Avenatti’s. Meedoen voor de titel was de droom.

Het seizoen begon ook wervelend met zes op zes. Nadien stokte de machine als vanouds, kreeg Standard af te rekenen met blessures en met (domme) schorsingen. Preud’homme ergerde zich gaandeweg meer en meer aan arbitrale beslissingen - hij kreeg als eerste coach ooit vijf gele kaarten. “Ik ben de gekste trainer, hé”, reageerde hij laconiek.

Wat hem dan weer kritiek opleverde van buitenaf. MPH: “Het zijn mensen uit de rand van het voetbal die kritiek leveren om zichzelf wat in de kijker te zetten.”

Ergernis nam de bovenhand. Een gelouterde en gelauwerde coach - niet bij iedereen sant in eigen land. De Rouches stonden vijfde toen de coronacrisis uitbrak. Ook dat was een ontgoocheling.

Preud’homme zag bovendien - vanop een afstand - dat Standard steeds vaker met extrasportieve problemen in het nieuws kwam. De huiszoekingen in het dossier-Henrotay, de zaak rond Junior Edmilson en meer recent de licentieproblematiek en bijhorende financiële perikelen.

Reken daarbij nog de woorden van voorzitter Bruno Venanzi vorige week op de clubwebsite. “We zullen minder grote bedragen kunnen betalen.” De nadruk zal deze zomer liggen op verkopen. “En we willen zoveel mogelijk jeugd laten doorstromen.”

Een mooi opzet, maar zo win je geen prijzen. Vanheusden, Amallah, Cimirot, Bastien... Bij een goed bod mogen er in principe een paar sterkhouders vertrekken. Kwaliteitsverlies. Standard is Club Brugge niet.

Het deed MPH nadenken over zijn toekomst. T1 in de frontlinie of sportief raadgever in de schaduw?

Want: Preud’homme is altijd een winnaar geweest. Als speler én als coach, dat zit in zijn DNA. Bij Standard vallen er - zo valt te vrezen - weinig prijzen te winnen de komende jaren. Een club in herstelmodus.

“Allez Michel, reste avec nous”, hoopten ze stiekem op Sclessin. Ijdele hoop. Gisteren viel het verdict. Preud’homme haakt af als T1, geeft de scepter door. De vermoeidheid begon te wegen, hij was de kritiek van buitenstaanders beu.

De ratio haalde het van zijn Luikse hart.

