Sterkhouders laten rusten en de centrale as gewisseld: een slecht idee, Montanier Frank Dekeyser

28 september 2020

11u00 0 Standard Zo, dat was niet te best van Standard de Liège. Trainer Philippe Montanier liet een paar sterkhouders rusten tegen Zulte Waregem - dat bleek al snel een slecht idee. Happen ze na zeven speeldagen al naar adem?

Kostas Laifis: rust - op de bank

Nicolas Raskin: rust - op de bank

Mehdi Carcela: rust - op de bank

Gojko Cimirot: rust - op de tribune

Vier sterkhouders. Drie spelers in de centrale as van de ploeg. Montanier roteerde en gaf een kans aan Noë Dussenne, Eden Shamir, Duje Cop en Michel-Ange Balikwisha. Ook Felipe Avenatti haalde de selectie trouwens niet. “Bepaalde spelers zaten in het rood na de wedstrijd van donderdag”, aldus Montanier. “We wilden wat frisheid brengen in de ploeg. Niet vergeten: het was onze vierde wedstrijd in de voorbije twee weken.”

Dra-ma-tisch begin

Nochtans speelden Raskin en Carcela die niet allemaal. De kronkels van Montanier. Bovendien komen ze mits kwalificatie voor de Europa League de komende maanden in een regime van drie matchen per week. Gaat hij dan elke keer roteren? U begrijpt het: de vervangers deden het niet al te best. Het eerste halfuur was dra-ma-tisch van de Rouches. “Veel technische fouten”, bevestigde Montanier. “Passes van vijf meter die niet toekwamen.” Er was ook geen scherpte in de duels. Te laks. Zulte Waregem kwam al vroeg op voorsprong met een kopbal van Dompé - Bruno mocht vrij voorzetten. Free as a bird.

Cop werd uitgefloten door de aanwezige fans, Shamir kreeg een tik op de borst en moest nog voor de rust vervangen worden, Balikwisha was oké. En Dussenne? Goh ja, of de verdediger het niveau heeft om te slagen bij Standard? We zullen de vraag open laten. “Ik voelde me heel goed”, zei hij nadien. Mja. Montanier - zonder namen te noemen: “Sommigen brachten wat ik verwachtte, anderen niet.” Hoe matig ook, de Rouches kregen wél voldoende kansen om op gelijke hoogte te komen. Balikwisha trapte op Bostyn, Amallah kopte de grootste mogelijkheid naast.

Terwijl Sclessin riep op Mehdi Carcela maakte Michel-Ange Balikwisha vlak na de rust gelijk. De rush van Cop was goed, de voorzet uitstekend, de afwerking beheerst. Mooi voor die jongen, zijn eerste bij de profs. 1-1! Erop en erover? Neen. Zulte Waregem kreeg een hoekschop, Vossen kopte binnen. Slecht verdedigd van Fai. “Opnieuw vlak na een goal van ons (vorige week scoorde Kortrijk vlak na de 2-0, red.)”, zuchtte Montanier. “Ik moet het onze tegenstanders trouwens nageven. Kortrijk schoot één keer binnen het kader en scoorde. Zulte Waregem schoot twee keer binnen het kader en scoorde twee keer. Twee ploegen die afwerken aan honderd procent. Ik ben jaloers op zoveel efficiëntie.”

Het mag wel gezegd: de Standard-spelers lieten de schouders niet hangen. Niet mooi, wel strijdvaardig. Mehdi Carcela kwam, Jackson Muleka kwam. Hij verving Oulare - waarom geen twee spitsen bij een achterstand? Tien minuten voor tijd maakte de Congolees gelijk. Uitstekende vooractie, dito afgewerkt. Een spitsengoal. Applaus voor de invalbeurt van Jackson. De zege pakken, lukte niet meer voor Standard. “Maar de mentaliteit was bij iedereen goed”, zei Montanier.

Er mag iets bij

De Fransman zag gisteren echter ook dat zijn kern ‘profondeur’ mist. In de breedte zijn ze voorlopig niet sterk genoeg. Niet alle posities zijn dubbelbezet, niet alle back-ups zijn even goed als de basisspelers. Montanier voegde daar terecht aan toe dat hij al een tijdje niet kan rekenen op de geblesseerden Lestienne en Bastien. Dat is een manco op alle vlakken. Alleen horen blessures bij het voetbal. Eindigen deed de Standard-coach fijntjes en met een grijns: “Maar ik zou het niet erg vinden, mocht er nog iets bijkomen op het einde van de mercato.” Zouden ze meelezen in de Luikse bestuurskamer?

