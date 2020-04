Standardspits Orlando Sá maakt coronastrijd in België met grond gelijk: “Het is verschrikkelijk” YP

25 april 2020

14u49

Bron: A Bola 6 Standard Orlando Sá is niet te spreken over de manier waarop er in ons land gestreden wordt tegen het coronavirus. Dat vertelt de 31-jarige aanvaller van Standard aan de Portugese krant A Bola. “Het probleem werd echt onderschat.”

“De situatie in België is verschrikkelijk! Er vallen doden, vooral in de woonzorgcentra. Het gezondheidssysteem werkt slecht en er zijn weinig middelen, maar dat heeft ook te maken met de organisatie. Ik heb twee dochters en wanneer ik met hen in België naar het ziekenhuis moet, verloopt dat telkens chaotisch. Ze hebben niet de faciliteiten die we in Portugal hebben. Naast het structurele probleem reageerden de autoriteiten ook te laat en er waren veel besmette mensen die van Italië naar België mochten afreizen, waardoor het virus verspreid kon worden. Men nam het allemaal niet serieus genoeg.”

Pas toen de cijfers de hoogte in gingen, werd er alarm geslagen maar in die tijd konden de ziekenhuizen zich niet meer organiseren zodat ze iedereen konden opvangen Orlando Sá

“In Nederland sterven ook veel mensen, maar als zij een verplaatsing doen, doen ze dat met een mondmasker en zijn ze voorzichtiger”, zo gaat de Portugees, die dit seizoen niet voorkwam in de plannen van Michel Preud’homme en naar de C-kern werd gestuurd, verder. “Toen de coronacrisis uitbrak, reisde ik naar Portugal. Mijn ploegmaats die in België bleven, bleven buitenkomen zonder mondmaskers of andere bescherming. Pas toen de cijfers de hoogte in gingen, werd er alarm geslagen maar in die tijd konden de ziekenhuizen zich niet meer organiseren zodat ze iedereen konden opvangen. Het probleem werd echt onderschat in België, ze dachten dat het allemaal niet zo erg was. En nu zegt de regering dat de cijfers zo slecht zijn omdat het alle doden telt - in tegenstelling tot andere landen.”

Meer over België

Portugal