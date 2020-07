Standard zet Mechelen in oefenpot opzij met 4-0 ABD

18 juli 2020

19u52 2 Standard Afgetekende oefenzege voor Standard. Na een eenzijdige tweede helft werd het 4-0 tegen KV Mechelen op l’Académie Robert Louis-Dreyfus.

Geen Issa Kabore te bespeuren in de wedstrijdselectie van KV Mechelen. Hij was wel degelijk fit. Maar er werd besloten om hem een apart programma te laten afwerken. Hij deed een duurloop. De reden? Transferperikelen. De Burkinese rechtsachter geniet concrete interesse van enkele Europese (sub)topclubs: Man City, Lille, Olympique Lyon en Wolfsburg. Verder zette Vrancken zijn (quasi) sterkste elf aan de aftrap. Hetzelfde gold voor Standard. Het balbezit was in de beginfase voor Malinwa, waar Vanlerberghe en Schoofs als infiltrerende middenvelders fungeerden en Hairemans en Kaya het spel moesten verdelen. Kansen kwamen er lange tijd niet van - Standard stond goed in blok.

In minuut 20 dook ‘good old’ De Camargo wel op voor de neus van Bodart. Hij tikte een voorzet van Kaya binnen, maar werd afgevlagd voor buitenspel. De Rouches konden dreigen via Avenatti en Gavory, zij slaagden er niet in hun pogingen te kadreren. Naar gelang de eerste helft vorderde, pakte Standard het commando over. Goals leverde dat echter niet op: 0-0 bij rust.

Na de pauze duwde Standard vol door. Coucke moest een schot van Cimirot over zijn doel duwen, Vanheusden besloot net naast. Amallah scoorde nadien wél op voorzet van Lestienne - balverlies van Bijker werd fataal. 1-0, verdiende voorsprong voor de Rouches. Coach Philippe Montanier zag dat het goed was. Net als Michel Preud’homme trouwens - de vicevoorzitter zat in de tribune.

Enkele minuten na de openingstreffer gooide Standard tien nieuwe spelers in de strijd, maar dat veranderde het wedstrijdbeeld niét. Ntelo werd nog gestuit door Coucke, maar de doelman van KV had even later geen verhaal tegen de knal van dichtbij van Pavlovic: 2-0. Daarna ging het snel. Shamir trapte in minuut 75 de 3-0 op aangeven van Ntelo tegen de netten. Diezelfde Ntelo was even later de afwerker van dienst met een knap schot. Standard ging nog op zoek naar de forfaitcijfers, maar het bleef bij 4-0. Geslaagde oefenpot voor Standard. Bij KV Mechelen, waar er te vaak te slordig werd gevoetbald, ligt er nog heel wat werk op de plank.

Standard: Bodart - Vojvoda (60’Nekadio), Vanheusden (60’ Dussenne), Laifis (60’ Pavlovic), Fai (60’ Michel Ange Balikwisha), Bastien (60’ Shamir), Cimirot (60’ W. Balikwisha), Gavory (60’ Ntelo)- Amallah (60’ J. Carcela), Avenatti (60’ Oulare), Lestienne (60’ Tabsoba)

KV Mechelen: Coucke - Peyre, Bushiri, Bateau, Bijker - Vanlerberghe (46’ Dailly), Van Damme (46’ Vranckx), Schoofs - Hairemans, De Camargo (46’ Togui), Kaya

Doelpunten: 57’ Amallah (1-0), 66’ Pavlovic (2-0), 75’ Shamir (3-0), 78’ Ntelo (4-0)

