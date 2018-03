Standard wil Preud'homme terug Enkel nationale ploeg kan hem weghouden van Sclessin Stephan Keygnaert

20 maart 2018

07u00 0 Standard Ricardo Sá Pinto is geen sant in eigen land. Zelfs een Cup kan Standard-voorzitter Bruno Venanzi niet overtuigen. Hij biedt Michel Preud'homme een spectaculaire terugkeer naar Sclessin aan. De bal ligt in het kamp van de voetbalbond - zijn zij bereid om Standard te dribbelen?

"Ik ben in het containerpark" - een maandagvoormiddag in het luilekkerleven van Michel Preud'homme. Hij gaat en staat waar hij wil, in afwachting van een beslissing te nemen over zijn nabije toekomst.

Die zoú kunnen liggen in Luik. Preud'homme en Bruno Venanzi zijn vrienden. De laatste wilde Preud'homme vorige zomer al overtuigen om de doorgestuurde Aleksandar Jankovic op te volgen. Als een echte pitbull liet hij niet los. Venanzi nodigde de afgelopen maanden Preud'homme meermaals uit om een thuiswedstrijd van Standard te volgen in zijn presidentiële loge - onder meer tegen AA Gent. Venanzi trachtte Preud'homme te masseren met berichtjes en etentjes. Maar vooral met een project waarin Preud'homme de volledige sportieve macht van de club in handen krijgt naar het voorbeeld van de meeste topcoaches in de Premier League. De huidige sportief directeur Olivier Renard is alvast niet op de hoogte van de plannen van zijn voorzitter. Preud'homme zou voorts ook een plaats krijgen in het bestuur van Standard. En hij mag zelf uitmaken of hij er een extra veldtrainer bij wil - de naam van Emilio Ferrera gonst.

Sluwe Venanzi

Venanzi is overtuigd dat Preud'homme finaal voor Standard zal kiezen. Met de bekeroverwinning op zak en de garantie op Europees voetbal vindt Venanzi het niet eens erg dat zijn plannen op straat komen te liggen. Ricardo Sá Pinto is de pineut - hij moet in het Huis van Wantrouwen play-off 1 nog afwerken. Hoe kan Venanzi de vertrouwensrelatie met zijn Portugese coach straks herstellen, mocht Preud'homme alsnog afhaken?

"We zullen wel zien", is de repliek van Michel Preud'homme, terwijl hij zijn leeggoed in de container kieperde.

Preud'homme heeft zijn keuze herleid tot twee opties: Standard en de nationale ploeg - een mogelijke hereniging met Luciano D'Onofrio in Antwerp is niet aan de orde. Enkel de job van bondscoach kan zijn handtekening in Sclessin in de weg staan.

In het diepste van zijn ziel wil Preud'homme zeer graag de Rode Duivels leiden op een groot toernooi. Maar is de liefde wel wederzijds?

Hoe gaat het triumviraat Bart Verhaeghe-Mehdi Bayat-Chris Van Puyvelde om met de kennis van een bloeiende romance tussen Preud'homme en Standard? Tot voor kort zou dit aanleiding hebben gegeven om snel aan tafel te gaan met Preud'homme. Roberto Martínez heeft immers altijd laten verstaan na het WK terug te keren naar de Premier League. Maar da's intussen achterhaald. De Spanjaard, en zijn gezin, zijn gaan houden van ons landje. Martínez leeft en werkt hier graag. Hij sluit een contractverlenging niet langer uit.

De bocht van Martínez

De voetbalbond beseft weliswaar dat vóór het WK duidelijkheid moet komen over de post-Rusland-periode, maar de bocht die Martínez nam, bezorgde Verhaeghe zo een tweede, onverwachte troefkaart.

De ontwikkelingen bij Standard maken nu dat Verhaeghe, Bayat en Van Puyvelde alsnog versneld moeten uitmaken of zij Preud'homme dé man vinden om de Rode Duivels naar het EK van 2020 te leiden, ongeacht de wensen van Martínez en de uitkomst van het komende WK. In dát geval dient aan Preud'homme zo vlug mogelijk het signaal gegeven dat hij de Luikse boot moet afhouden.

Is de voetbalbond daartoe bereid? Het manoeuvre van Venanzi om het spel te spelen via de pers is sluw en slim. De logge voetbalbond wordt onder druk gezet: midden maart achter Preud'homme aangaan en zo de loyauteit met Martínez in gevaar brengen, of de kaart van Martínez trekken, met het risico op een mislukt WK én Preud'homme aan Standard te verliezen?

Preud'homme vertrekt eind deze week terug naar Bordeaux. Als de KBVB hem een vrijgeleide bezorgt, is de kans groot dat Bruno Venanzi binnenkort Preud'homme kan aankondigen als 'Le Roi de Liège'.