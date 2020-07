Standard verslaat Borgworm met 5-0 in eerste oefenduel na coronacrisis Redactie

01 juli 2020

Sinds vandaag zijn oefenwedstrijden weer toegestaan in België en daar maakte Standard onmiddellijk gebruik van. Op de terreinen van de Robert Louis-Dreyfus-academie in Luik versloeg het tweedeamateurclub Borgworm met 5-0. Bij de rust stond het 3-0, na doelpunten van William Balikwisha (13e en 44e) en Denis Dragus (19e). In de tweede helft scoorden Nicolas Gavory (79e pen) en Joachim Carcela (85e). De nieuwe trainer Philippe Montanier stond niet op het wedstrijdblad. De Fransman is nog niet als coach aangesloten bij de Belgische bond en mocht dus niet in de dug-out plaatsnemen.