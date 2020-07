Standard verliest tweede match in de voorbereiding: Luikenaars onderuit tegen Nice op een leeg Sclessin FDZ

25 juli 2020

19u55 1 Standard Standard heeft zijn tweede match van de oefencampagne verloren. De Luikenaars verloren op een leeg Sclessin van het Franse Nice. Dolberg en Kamara wisten de opener van Avenatti uit.

Een leeg Sclessin, dat heeft iets aandoenlijks.

Op de parking aan het stadion waren er een aantal fans die toch de sfeer eens kwamen opsnuiven. Je kan het hen niet eens kwalijk nemen.

Montanier begon aan de wedstrijd met wat lijkt op een typeploeg.

Zonder Mehdi Carcela - die kan het seizoen dus wel eens op de bank beginnen. Maar wel met Felipe Avenatti. De Uruguayaan laat een goede indruk. Nuttig als targetman en bovendien efficiënt.

Hij bracht Standard op voorsprong tegen de Franse eersteklasser Nice. De pass van Fai was op maat, het schot van Avenatti goed geplaatst. Zijn vijfde goal in de voorbereiding. Lang konden de Rouches niet genieten van die voorsprong. Shamir ging in de fout in de zestienmeter, Kasper Dolberg zette de strafschop rustig om. Standard speelde gegroepeerd, combineerde bij momenten aardig, maar creëerde te weinig kansen.

Vlak na de rust bracht Kamara Nice op voorsprong met een gekruist schot. Het spelpeil bij beide ploegen zakte met de minuut. Na 75' wisselde Montanier tien man - enkel Bodart bleef staan. In de absolute slotfase miste Boljevic nog de gelijkmaker oog in oog met de Nice-doelman.

Het is na OHL de tweede nederlaag voor Standard in deze voorbereiding.

STANDARD: Bodart, Fai, Vojvoda, Laifis, Gavory; Shamir, Cimirot, Bastien; Lestienne, Avenatti, Amallah.

STANDARD na 76': Bodart, Vanheusden, Nekadio, Dussenne, Pavlovic; Raskin, Carcela, Dragus; Boljevic, Oulare, Cop.

Doelpunten: 33' Avenatti (1-0), 37' Dolberg (1-2), 48' Kamara (1-2).

