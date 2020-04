Standard tikt Orlando Sá op de vingers na kritische uitspraken over Belgische coronastrijd: “Noodzakelijk dat iedereen zijn plaats kent” Redactie

27 april 2020

14u00 0 Standard Een Een kritisch interview van Standard-spits Orlando Sá zindert na op Sclessin. De Portugees maakte de Belgische strijd tegen het coronavirus afgelopen weekend in een Portugese krant met de grond gelijk. “De club keurt dergelijke uitspraken niet goed", klinkt het in een communiqué van de Rouches.

“De situatie in België is verschrikkelijk. Er vallen doden, vooral in de woonzorgcentra. Het gezondheidssysteem werkt slecht en er zijn weinig middelen, maar dat heeft ook te maken met de organisatie”, zei Sá onder meer in een gesprek met de Portugese krant A Bola. “Toen de coronacrisis uitbrak, reisde ik naar Portugal. Mijn ploegmaats die in België bleven, bleven buitenkomen zonder mondmaskers of andere bescherming. Pas toen de cijfers de hoogte in gingen, werd er alarm geslagen maar in die tijd konden de ziekenhuizen zich niet meer organiseren zodat ze iedereen konden opvangen. Het probleem werd echt onderschat in België.”

Het is duidelijk dat Orlando Sá zich persoonlijk uitdrukt, maar als speler van onze club moet hij elk interview melden Standard de Liège

Woorden die uiteraard ook ons land én Sclessin bereikten. En bij Standard zijn ze duidelijk niet opgezet over het optreden van hun spits, die dit seizoen niet voorkwam in de plannen van Michel Preud’homme en naar de C-kern werd gestuurd. “Eerst en vooral is het belangrijk om te benadrukken dat onze club dergelijke uitspraken uiteraard niet goedkeurt”, klinkt het op de website van de Rouches. “Dit interview werd afgenomen zonder het akkoord van de club, die zelfs niet werd ingelicht door het Portugese medium of de speler. Het is duidelijk dat Orlando Sá zich persoonlijk uitdrukt, maar als speler van onze club moet hij elk interview melden aan Standard voor akkoord, zoals dat ook contractueel vastgelegd is.”

De Rouches vinden niet dat het aan de voetbalwereld of zijn actoren is om zich publiekelijk uit te drukken over de aanpak van de crisis door de staat en de ziekenhuizen. “Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen zijn plaats kent”, klinkt het. “Bovendien keerde Sá terug naar Portugal zonder de club hiervan op de hoogte te stellen, wat hij nochtans had moeten doen.”

